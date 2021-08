Le robot aspirateur iRobot Roomba 981 passe sous la barre des 400 € et aussi les TOP promos du jour !

Aujourd'hui, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 profite de 30 % de réduction sur le site e-commerce Amazon.

Le Roomba 981 affiche un design qui le différencie des autres robots aspirateurs avec sa caméra inclinée et affiche un gros bouton clean pour lancer sa phase de nettoyage. Sous l'aspirateur, on peut observer deux cylindres rotatifs en caoutchouc, un balai latéral et des roues crantées lui donnant la capacité de passer des petits obstacles.

Il est équipé d'un bac à poussière de 0,6 litre. De plus, il est associé à une application mobile afin de programmer et de contrôler son nettoyage. Le robot peut être contrôlé via Alexa ou Google Assistant.

Sur Amazon, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 est au tarif réduit de 399 € au lieu de 569 € avec la livraison gratuite.





