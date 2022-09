iRobot Roomba Combo J7+ : le robot aspirateur a un sacré truc en plus

La marque iRobot a fait parler d'elle cet été en étant rachetée par Amazon pour 1,7 milliard de dollars qui s'intéresse de plus en plus à la robotique domestique et aux données personnelles que cela pourrait permettre de récupérer pour les associer à ses services d'e-commerce et autres.

Connue pour sa gamme de robots aspirateurs Roomba présente chez de nombreux revendeurs et enseignes, elle doit son succès au hardware mais aussi à sa plateforme logicielle iRobot OS qui vient de passer en version 5.0.

iRobot OS 5.0, tout pour la personnalisation

Elle permet une cartographie fine des pièces de la maison tout en évitant les obstacles présents ici et là en offrant des possibilités de personnalisation. La version iRobot OS 5.0 renforce ces aspects en renforçant les possibilités de recommandations et de détection des Clean Zones, notant pour les zones plus compliquées comme un lave-vaisselle, la litière du chat ou la gamelle du chien.

La détection et l'évitement d'obstacles se font aussi plus précis grâce à une reconnaissance d'objets étendue sur les robots Roomba J qui intègre désormais les jouets des animaux, gamelles, litières et sacs à dos, en plus des vêtements, chaussures et câbles que le système d'exploitation savait déjà identifier.

Cette compréhension de l'environnement permet aussi de nettoyer plus intensément les zones qui en ont particulièrement besoin, sans forcer un nettoyage intensif dans toute la maison.

Les interactions avec les assistants numériques Siri et Alexa sont renforcées pour offrir plus de souplesse et faire face aux imprévus. iRobot OS 5.0 permet ainsi de dérouter le robot de son programme de nettoyage pour éviter une pièce remplie de vie perturbatrice pour son parcours.

iRobot Roomba J7+, le lavage en plus

Et pour profiter des nouveautés de iRobot OS 5.0, iRobot annonce un nouveau robot aspirateur Roomba Combo J7+ qui intègre un système de lavage des sols innovant. Les robots dotés de fonctions de lavage se limitent souvent à traîner une serpillère humide qu'ils promènent sur les sols...et les tapis ou moquettes, occasionnant plus de dégâts que de bienfaits.

Le robot laveur Roomba Combo J7+ a trouvé une solution en plaçant la serpillère au bout de bras articulés. En position repliée, la serpillière est fixée au-dessus du robot et non en-dessous et elle peut donc être utilisée uniquement sur des terrains adaptés.

Associée à la reconnaissance des sols et au système de navigation embarqué, cette fonctionnalité permet de laver les sols sans abîmer au passage les tapis. Installer la lingette et remplir le réservoir de liquide nettoyant suffit à activer la fonctionnalité.

Aspirateur et laveur, le Roomba Combo J7+ peut profiter d'une base de nettoyage (Clean Base) qui nettoiera le robot tout en stockant poussière et débris dans un sac à vider tous les deux mois.

Le robot aspirateur et laveur sera disponible début octobre 2022 au tarif de 799 euros seul ou bien 999 euros avec sa Clean Base associée.