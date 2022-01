Le Xiaomi 11 lite NE en solde avec un robot aspirateur, des ampoules connectées, de la RAM et un clavier

Aujourd'hui, on a sélectionné pour vous l'aspirateur iRobot Roomba e6192, le clavier Corsair Strafe MK.2, les ampoules connectées Philips Hue, les barrettes RAM G.Skill Trident Z Royal et le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Commençons avec le clavier gaming Corsair Strafe MK.2 qui profite d’une très belle réduction à la Fnac.

Il est doté de switch Cherry MX Silent pour profiter d’un clavier silencieux mais aussi de personnaliser le rétroéclairage grâce à l'application Corsair iCUE. Il est équipé de commandes dédiées au volume et au multimédia et d'un repose-poignet amovible pour un confort optimisé pour vos sessions de jeux.

Sur le site de la Fnac, le clavier Corsair Strafe RGB MK.2 est au prix préférentiel de 90 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui bénéficie aussi d'une baisse de prix pour les soldes.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le mobile intègre un SoC Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Il est doté à l'arrière, d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP et sur le devant, il est équipé d'un capteur de 16 mégapixels, parfait pour faire des selfies. Pour finir, il propose une charge rapide 33 W pour une batterie de 4250 mAh.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 Go est au prix de 250 € avec l'ODR de 50 € sur le site de Cdiscount.



Passons aux ampoules connectées Philips Hue qui profitent de 43 % de réduction chez Amazon.

Elles sont livrées par paire, de puissance 60 W pour une puissance d'alimentation de 9 W. Les ampoules sont contrôlables avec l'application Philips Hue Bluetooth afin de pouvoir régler les nuances de blanc de l'ampoule afin de créer la meilleure ambiance. Elle peut s'associer à 50 points d'éclairage grâce au pont Hue non fourni.

Sur Amazon, les ampoules connectées Philips Hue sont au prix de 28 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Continuons ensuite au robot aspirateur iRobot Roomba e6192 qui bénéficie lui aussi d'une jolie réduction sur le site d’Amazon.

Le robot est doté d’une double brosse en caoutchouc, d’un balai rotatif sur le côté et de nombreux capteurs. Pendant son premier nettoyage, il va réaliser une cartographie de votre habitation consultable sur l’application mobile dédiée iRobot Home.

Le Roomba e6192 est doté de deux extracteurs caoutchouc qui permettent un nettoyage plus efficace. Ce dernier détecte et élimine la poussière grâce à ses capteurs Dirt Detect. Le robot est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Le robot aspirateur iRobot Roomba e6192 est au prix de 270 € au lieu de 499 € chez Amazon.



Finissons ce top 5 avec de la RAM G.Skill Trident Z royal qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Avec un design unique qui mélange couleur or et barre lumineuse cristalline, ces barrettes de RAM sortent de l'ordinaire et reflètent un aspect haut de gamme. Chacune des deux barres offre 8 Go en DDR4 avec une fréquence de 3600 MHZ CL18. Pour finir, elles supportent Intel XMP 2.0 et sont garanties à vie.

Sur le site de Rueducommerce, les RAM G.Skill Trident Z Royal 2x8 Go sont au prix de 89 € au lieu de 135 € avec la livraison gratuite.



