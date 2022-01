iRobot Roomba i7 à prix cassé mais aussi notre sélection du jour (RAM, SSD, smartphones..)

Aujourd'hui on met en avant le robot aspirateur iRobot Roomba i7, un robot aspirateur silencieux avec seulement 58 dB lorsqu’il est en action. Sa taille de 9,3 cm permet de passer sous la majorité des meubles. Il intègre bien évidemment un système de cartographie des plus efficaces qui lui permet d’éviter les chocs sans pour autant oublier des zones à nettoyer.

Il est doté d'un système d’aspiration des plus performants, même pour les petites particules de pousière. Il évoluera sans problème sur les tapis à poil court, les poils longs restant les plus difficiles à nettoyer pour le robot. Enfin, comptez une autonomie totale de 60 minutes d’aspiration, de quoi couvrir assez facilement la totalité de la surface de votre habitation. Enfin, il est compatible avec Google Assistant et Alexa pour plus de connectivité.

L'aspirateur robot iRobot Roomba i7 au prix de 499 € sur le site de Boulanger !



