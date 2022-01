iSIM : quand la carte SIM est directement intégrée au niveau du processeur

Avec des téléphones portables de plus en plus fins et riches en fonctionnalités, la carte SIM a connu plusieurs réductions de taille, jusqu'à la nano SIM couramment utilisée actuellement et qui nécessite un chariot pour son installation.

Ces cartes SIM sont liées à leurs opérateurs respectifs avec des possibilités de modifications limitées. Il faut donc changer de carte SIM lorsqu'on change d'opérateur.

Depuis quelques années, certains smartphones et gadgets utilisent une SIM embarquée (eSIM) installée d'office sur la carte mère et pouvant être programmée en fonction de l'opérateur choisi.

La prochaine étape sera la SIM intégrée (iSIM) avec la puce de la SIM directement intégrée dans le processeur mobile. Cette technologie vient de faire l'objet d'une démonstration par Qualcomm, Vodafone et Thales dans un smartphone, prouvant sa viabilité et la capacité technique nécessaire.

Là où l'eSIM nécessite une puce séparée pour fonctionner, l'iSIM devient un élément du processeur mobile. Il y a donc encore un gain de place dans le volume très limité des smartphones et petits gadgets mais ce n'est pas le seul atout.

L'iSIM permet en effet de fonctionner plus en accord avec les autres composants du SoC (CPU, GPU, modem...) et d'offrir un plus haut niveau de sécurité en s'interfaçant avec les enclaves du smartphone.

Cela permettra également de gérer des comptes multiples (au lieu du principe une SIM / un compte) et de permettre plus largement l'utilisation de cartes SIM dans des appareils pour lesquels il peut être compliqué d'installer une SIM classique voire une eSIM, comme des capteurs IoT difficiles d'accès.

La démonstration a été réalisée au Royaume-Uni dans les laboratoires R&D de Samsung avec un smartphone Galaxy Z Flip3 5G doté d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm et d'une technologie iSIM fournie par Thales, le tout se connectant (et étant authentifiée) sur le réseau cellulaire de l'opérateur Vodafone.

La solution iSIM pourra trouver un intérêt pour les opérateurs mobiles virtuels qui n'auront plus de SIM physiques à gérer, les fabricants de smartphones et gadgets qui gagneront en espace et les utilisateurs qui n'auront plus à se préoccuper de la SIM.

Cela devrait également ouvrir des opportunités pour des domaines comme les casques de réalité mixte connectés en 5G ou le secteur industriel (robots, capteurs, etc).