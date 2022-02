Top sélection du jour avec des écouteurs, un PC portable, une TV, un écran PC et une montre connectée

Commençons notre top 5 par les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T qui profitent d'une très belle réduction sur le site de la Fnac.

Ils sont accompagnés de plusieurs tailles d’embouts différents pour s’adapter à la morphologie de tous. Les écouteurs intègrent la technologie de réduction active du bruit (ANC) et du mode transparent pour rendre votre qualité d’écoute parfaite. Ils profitent de la technologie Bluetooth qui offre une expérience d’utilisation optimale avec une connexion stable et instantanée.

Les Jabra Elite 75T bénéficient d'une autonomie de 5,5 heures et grâce à leur boitier de recharge peuvent prolonger l'expérience de 24 heures. Les écouteurs sont compatibles avec les appareils iOS et Android.

Sur le site de la Fnac, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T sont au prix de 90€ au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable Asus Zenbook S UX393EA qui propose un affichage Full HD de 14" en 16:9 avec une définition d'écran de 3300 x 2200 pixels.

Cet Asus Zenbook exploite un SoC Intel Core i7 1165G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Au niveau de la connectivité, vous retrouvez le WiFi et le Bluetooth 5.0, et pour la connectique, le PC portable est équipé d'un port USB 2.0, d'un port USB-C, d'un lecteur de carte mémoire SD, d'un port HDMI et d'une prise jack de 3,5 mm. Pour finir, ses dimensions sont de 30,6 x 22,4 x 1,5 cm pour un poids de 1,35 kg.

Vous pouvez profiter du PC portable Asus Zenbook S UX393EA au prix réduit de 1100 € au lieu de 1500 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran PC Samsung U32R590 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'une dalle de 32" avec une résolution de 3840 x 2160 pixels compatibles avec la technologie AMD FreeSync pour une image plus claire et un taux de contraste de 2500:1. De plus, l'écran affiche une courbure de 1500R pour augmenter l'immersion. Nous notons la présence d'un port HDMI et d'un DisplayPort.

Sur Amazon, l'écran PC U32R590 est au prix de 265 € au lieu de 370 € avec la livraison gratuite.



Passons à la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro classique qui profite d’une très belle réduction sur le site de Darty.

Avec son boitier arrondi et ses boutons pression, elle offre l’aspect d’une montre mécanique traditionnelle avec de belles finitions. Sur l’arrière, elle dispose d'un cardiofréquencemètre. La montre est certifiée 5 ATM pour des activités aquatiques peu profondes. Elle est équipée de pas mal de capteurs comme un baromètre, un gyroscope, un altimètre, un capteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre ainsi qu’un GPS intégré.

Sa batterie de 455 mAh permet jusqu'à deux semaines d'autonomie. il ne lui faut qu'une heure pour se recharger grâce à l'induction. Vous avez la possibilité de modifier le fond d'écran grâce aux 200 thèmes proposés.

La Huawei Watch GT 2 Pro classique est à seulement 190 € au lieu de 299,99 € avec la livraison gratuite depuis le site de Darty.



Finissons ce top 5 avec la TV LED Samsung UE65AU8005 qui profite également d'une belle réduction sur le site de Boulanger.

Elle est équipée d'une dalle LED de 65", soit 164 cm, permettant une définition de 3840 x 2160 pixels. La télévision profite du processeur Crystal 4K qui offre une très bonne qualité d'image.

On note la présence de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'un slot PCMCIA et de trois ports HDMI. La TV fonctionne sous le système d'exploitation Tyzen qui permet de surfer sur vos applications préférées comme Netflix ou encore Disney+. Pour finir, elle est dotée de deux haut-parleurs de 20 W.

Sur le site de Boulanger, la TV Samsung UE65AU8005 est au tarif réduit de 629 € au lieu de 949 € avec la livraison gratuite et l'ODR de 10 %.

