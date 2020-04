Jack Dorsey, patron de Twitter et Square, va donner 1 milliard de dollars contre le Covid-19

Le cofondateur et CEO de Twitter annonce vouloir donner 1 milliard de dollars pour participer à la lutte contre le coronavirus, soit plus qu'un quart de sa fortune personnelle.

Participant à l'effort de lutte contre la pandémie du coronavirus, les grands patrons américains annoncent des dons massifs pour soutenir les efforts destinés à fournir les équipements aux personnels soignants et à limiter la propagation du virus.

Jack Dorsey, cofondateur et dirigeant de Twitter et Square, vient d'annoncer qu'il allait faire un don de 1 milliard de dollars dans cette lutte nationale et internationale, faisant pâlir les dons de 100 millions de dollars de Jeff Bezos ou de 25 millions de dollars de Mark Zuckerberg.

Sur Twitter (forcément), il indique se délester ainsi de 28% de sa fortune personnelle via des cessions d'actions dans Square et le montant sera transmis à son fonds Start Small qui supervisera l'attribution des dons à différents organismes.

Le tout sera rendu public et consultable pour agir en toute transparence. Comme d'autres milliardaires américains, Jack Dorsey fait régulièrement des dons à des associations mais n'en fait pas forcément la publicité.

La fortune de l'homme d'affaires est estimée à environ 3,3 milliards de dollars. Il indique avoir fait le choix de céder des actions Square plutôt que Twitter car il en possède plus dans la première.

Au-delà des besoins pour la lutte contre la pandémie, Jack Dorsey dédiera les fonds restant en faveur de l'éducation des filles dans le monde.