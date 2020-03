Twitter fait un bond en Bourse avec les rumeurs de départ de son CEO Jack Dorsey

Suspense chez les actionnaires de Twitter : le CEO Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, va-t-il être évincé du réseau social par le fonds activiste Elliott Management, important investisseur qui cherche à placer de plus en plus de ses hommes au conseil d'administration ?

Quatre administrateurs issus du fonds sont prêts à récupérer les trois postes qui seront soumis à réélection cette année, mais aussi toute place qui se libérerait entre-temps, rapporte l'agence Bloomberg.

Le coup de pression est lié aux opportunités événementielles à venir (élections américaines, jeux olympiques mais aussi évolution de l'épidémie du coronavirus) qui sont autant de sujets attirant du monde et de la publicité sur Twitter, et Elliott Management veut s'assurer que le réseau social en tirera pleinement parti et ne se dispersera pas dans des initiatives plus ou moins sérieuses.

En étant CEO à la fois de Twitter et de Snap, Jack Dorsey se retrouve régulièrement sous le feu des critiques dès que le réseau social présente un moment de faiblesse. Sa structure d'actionnariat particulière permet aussi aux fonds activistes de tenter plus facilement d'en prendre le contrôle.

Mais Elliott n'est pas le seul actionnaire à demander le départ de Jack Dorsey et la mise en place un dirigeant à plein temps. Et la poussée de plus de 7% du cours en Bourse de Twitter signale un intérêt certain des investisseurs envers un changement de direction. et une nouvelle stratégie permettant de sortir le cours de son marasme, alors que d'autres réseaux sociaux connaissent de belles progressions.

En attendant, Jack Dorsey peut compter sur le soutien d'Elon Musk, patron (entre autres) de Tesla et SpaceX, qui appelle sur Twitter, l'un de ses médias préférés pour faire ses annonces ou partager des informations parfois sensibles, à son maintien en poste.