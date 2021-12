L'enceinte portable JBL Link Portable et l'écran Google Nest Hub2 à moins 60% (!) avec notre sélection du jour

Super duo sur ce kit JBL Link Portable et le Google Nest Hub2 qui voit son prix chuter de 60 %. Une très belle occasion à ne pas rater. Le tout accompagné de notre sélection du jour.

Aujourd'hui, l'enceinte portable connectée JBL Link Portable accompagnée de Google Nest Hub2 profite d'une réduction de 60 %. Une superbe affaire !

Grâce à elle, on profite d'un son à 360° et d'une puissance sonore de 20 W. De plus, elle profite d'une immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur, idéale lors de promenade avec une petite pluie ou dans le coin de votre douche.

Vous pouvez bénéficier de 8 heures d'écoute avant de devoir la recharger. Elle est compatible Bluetooth et WiFi mais aussi Alexa et Google Assistant. L'enceinte est accompagnée du Google Nest Hub2 qui permet de regarder vos séries préférées n'importe où.

Sur boulanger, l'enceinte portable JBL Link Portable + Google Nest Hub2 est au prix réduit de 100 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.





D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

