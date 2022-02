CHUTE du prix des écouteurs JBL LIVE FREE NC+ qui passe sous la barre des 60 €, et notre sélection de bons plans

Aujourd'hui, les écouteurs JBL LIVE FREE NC+ profitent d'une belle réduction sur Rakuten.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit active avec la fonction Talk Thru et Ambient Aware qui permettent de mieux communiquer sans avoir à les enlever. Côté autonomie, vous profitez jusqu'à 21 heures d'autonomie avec 7 heures par écouteurs plus 14 h avec le boitier.

Ils sont étanches à l'eau conformément à la certification IPX7 et permettent l'immersion dans l'eau. De plus, pour un confort absolu, les écouteurs sont fournis avec trois tailles d'embouts différents et deux manchons en gel.

Sur Amazon, les écouteurs JBL LIVE FREE NC+ sont au prix de 59,90 € au lieu de 149,99 € avec le code RAKUTEN10.



