Cinq offres de folie avec les smartphone Xiaomi Redmi 11, montre HONOR Watch GS Pro, casque JBL Tune 660...

Commençons ce top 5 avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui bénéficie d'une belle réduction sur AliExpress.

Le mobile intègre un écran AMOLED de 6,43" (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 680 accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage. Le Redmi possède aussi la certification IP53 qui atteste une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie et les poussières.

Du côté de la photo, le smartphone est équipé d'un bloc photo avec quatre capteurs dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour finir, le Redmi Note 11 est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W offrant une charge complète en moins d'une heure.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 est au prix de 163 € au lieu de 200 € avec le coupon vendeur et le bon de réduction ICM25. La livraison est gratuite depuis la France.





Continuons avec le casque JBL Tune 660NC qui profite de 45 % de réduction sur Boulanger.

Le casque profite de la technologie à réduction de bruit active qui permet de s'isoler pour profiter de sa musique. Sa batterie vous permet d'écouter votre musique pendant 55 heures et il faut un peu plus de 5 minutes pour profiter de 2 heures d'écoute. De plus, le casque profite de la technologie Bluetooth 5 et il est compatible avec Siri ou l'assistant Google. Et enfin, le casque se plie facilement afin de simplifier son transport.

Sur le site de Boulanger, le casque JBL Tune 660NC est au prix de 55 € au lieu de 100 € avec la livraison ou le retrait directement en drive.



Passons maintenant à la HONOR Watch GS Pro qui voit son prix chuter sur Amazon.

La montre est dotée d'un boitier en métal. La smartwatch est pourvue aussi d'un cardiofréquencemètre et de divers capteurs qui permettent un bon suivi de votre état de santé. Nous notons aussi la présence d’un écran OLED de 1,39 pouce avec 454 x 454 pixels (326 ppi). La montre est certifiée étanche jusqu’à 5 ATM et elle est donc résistante à vos sessions de natation.

La smartwatch intègre le chipset Kirin A1 et elle possède une batterie proposant une autonomie maximale de 25 jours sur une charge ou une centaine d’heures avec le GPS activé. Pour finir, la montre exploite l'OS LiteOS qui permettra par exemple de se synchroniser avec l’application Huawei Santé depuis son mobile.

Sur Amazon, la HONOR Watch GS Pro est au prix de 100 € au lieu de 219 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec la souris SteelSeries Aerox 3 Wireless qui profite d'une promotion sur Amazon.

Elle est pourvue d'un capteur optique Truemove Air qui offre une précision de 100 à 18000 dpi. Elle est très légère avec 68 grammes, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement. Elle est dotée aussi d'un capteur sans fil et d'un capteur Bluetooth.

De plus, on profite d'un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs vous offrant un style idéal. Elle est de type filaire et possède 6 boutons avec un profil de droitier. Pour finir, la souris affiche une autonomie de 200 heures.

Sur Amazon, la souris filaire SteelSeries Aerox 3 Wireless est au prix de 70 € au lieu de 110 €.



Finissons ce top avec l'écran Acer Prédator XB253QGP qui est doté d'une dalle de 24,5" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz.

Elle profite de la technologie NVIDIA G-Sync qui permet de bien synchroniser l'écran avec une carte graphique compatible. Pour finir, vous profitez de Predator Gameview qui propose plusieurs fonctionnalités utiles, telles que la définition des niveaux d'ombres avec Dark Boost, le réglage précis des couleurs du moniteur gaming, etc.

Sur Amazon, l'écran Acer Prédator XB253QGP est au prix de 200 € au lieu de 302 € avec la livraison gratuite.



