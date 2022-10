Après la télévision, les jeunes fuient Netflix et le streaming

Après avoir boudé la télévision et s'être massivement tournés vers les plateformes de SVOD, les jeunes retournent à nouveau leur veste et fuient ces services.

La cible des jeunes utilisateurs de 15 à 24 ans est pour le moins volatile et difficile à conserver : n'en déplaise aux plateformes de SVOD, l'audience sur cette tranche d'âge n'est plus au rendez-vous.

Les jeunes s'étaient déjà détournés de la télévision traditionnelle qui cherche, depuis quelques années à se réinventer, pour se tourner vers les services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video...

Si le temps d'exposition aux écrans augmente, il ne sert plus forcément ces plateformes désormais... Et si la Télévision a été la première a payer le prix de cet exode, le streaming est le prochain sur la liste...

TikTok et Youtube en force chez les jeunes

Selon le nouveau baromètre de Médiamétrie / Harris Interactive, il apparait que les 15-24 ans boudent de plus en plus Netflix et autres plateformes de streaming au profit des réseaux sociaux spécialisés dans la vidéo comme YouTube ou TikTok.

Sur le trimestre, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Salto, Apple TV+ et consort auraient ainsi perdu 44% d'audience sur cette tranche d'âge au troisième trimestre comparé à l'année passée.

Les jeunes qui restent sur ces plateformes y passent également moins de temps ( -45 min sur deux ans), un temps qui est mis à profit sur YouTube et TikTok et qui augmente même davantage.

Selon plusieurs études, l'arrivée des formules moins onéreuses sur ces plateformes avec de la publicité pourrait permettre de faire revenir les jeunes sur les services de Streaming. Netflix prépare ainsi son nouvel abonnement à 5,99€ par mois avec un lancement le 3 novembre... Reste que nombreux sont les jeunes à déjà disposer d'un accès, le prix pourrait ainsi ne pas être une réelle explication à cet exode, pas plus que le contenu proposé qui ne répond plus aux attentes.