Netflix : tout savoir sur l'abonnement avec pub (prix, caractéristiques, date…)

L'abonnement avec publicité de Netflix est officiellement dévoilé. Présenté comme son forfait le plus économique par le service de vidéo à la demande leader du marché, il est baptisé Essentiel avec pub. Il s'ajoute aux forfaits Essentiel, Standard, Premium à respectivement 8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois.

Le forfait Essentiel avec pub sera lancé en novembre prochain dans une douzaine de pays*. En France, où Netflix compte 10 millions d'abonnés, il sera disponible le 3 novembre (à 17h) pour un prix de 5,99 € par mois. Il est donc 33 % moins cher que le forfait Essentiel sans pub dont il reprend l'essentiel des caractéristiques pour regarder Neflix sur un seul appareil à la fois.

À noter que le forfait Essentiel va connaître une évolution en novembre avec une qualité vidéo de base HD (720p) également proposée pour Essentiel avec pub, qui ne permettra par contre pas le téléchargement des contenus sur mobile dans l'optique d'une consultation hors ligne.

Un maximum de 5 minutes de pub par heure

C'est 85 % du catalogue de Netflix qui sera disponible dans le cadre du forfait Essentiel avec pub, en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres. Autrement dit, pour une question de contrats signés avant l'arrivée de la publicité qui modifie le niveau de rémunération. Cette situation est susceptible d'évoluer via des négociations en cours avec les ayants droit. Elle n'affectera évidemment pas les contenus Netflix Originals.

La publicité sera uniquement sous forme vidéo avec des spots courts d'une durée de 15 à 30 secondes. Impossible à passer ou regarder en accéléré, ils seront diffusés avant et pendant les programmes. Il n'y aura toutefois pas de publicité sur les profils Jeunesse (et ni dans les jeux).

En moyenne, ce sera de 4 à 5 minutes de publicité par heure. Cela laisse augurer des pauses publicitaires courtes, mais fréquentes. Par exemple, 7 à 8 coupures publicitaires dans l'heure. En réalité, Netflix fera des ajustements selon la nature du contenu (série TV ou film récent).

Les annonceurs devraient apprécier

Toutes les publicités diffusées sur Netflix seront exclusivement disponibles via la plateforme de Microsoft pour les annonceurs (régie publicitaire). Il y aura de la personnalisation - et donc du ciblage - par pays et par type de contenu. Une localisation générale sera déduite de l'adresse IP. Des données comme la date de naissance et le genre à communiquer seront également exploitées.

Les annonceurs seront forcément sensibles à de tels arguments. Ils garderont en outre le contrôle pour éviter que leurs publicités ne soient associées à des programmes qu'ils jugeront incompatibles avec leur image (nudité, violence...). Netflix fera vérifier la visibilité et la validité du trafic des publicités par des tiers.

Le forfait Essentiel avec pub est la nouvelle formule de Netflix qui doit lui permettre de rebondir après la perte d'abonnés. L'espoir pour le groupe de Los Gatos de repartir en quête d'abonnés avec un prix plus avantageux, mais des contraintes pour les abonnés.

Netflix tablerait sur environ 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année pour Essentiel avec pub. Un objectif modeste pour débuter, mais avec la perspective à long terme de revenus supplémentaires d'ampleur provenant de la publicité. Il n'y a pas si longtemps, Netflix se disait totalement réfractaire à l'arrivée de la publicité...

* Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni.