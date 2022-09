Les Jours Philips chez Cdiscount : des petits prix sur l'électroménager !

Après Samsung et Apple, Cdiscount continue son tour des marques avec Philips. Du 12 au 14 septembre, le commerçant français propose des réductions sur les produits de la marque à ne pas rater. La marque d'origine néerlandaise a été créée en 1891, elle a commencé à fabriquer des lampes à filament de carbone. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 60 pays et emploie plus de 116 000 personnes (2019). Vous pouvez voir l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Parmi les offres qui profitent des réductions pour les Jours Samsung, nous trouvons la TV Philips 65PUS7556. Le téléviseur est doté d'une dalle UHD LCD de 65" avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un rétroéclairage LED. L'écran plat profite de la technologie Dolby Atmos accompagnée de deux haut-parleurs de 10 Watts, mais aussi de la technologie Dolby Vision pour des images de qualité.

La smart TV dispose aussi du système d'exploitation Saphi TV qui permet de profiter de ses applications préférées comme Netflix, Disney+ et de bien d'autres. Niveau connectique, nous notons la présence de trois ports HDMI, d'un port USB, d'un port Ethernet, d'une prise jack et d'une sortie audio numérique.

Sur Cdiscount, la TV ultra HD Philips 65PUS7556 est au prix de 500 € au lieu de 800 €.



D'autres bons plans sont accessibles sur notre site comme Cdiscount Mobile avec des iPhone X et XR ou des Samsung S10 offerts avec un forfait mobile 100 Go ou encore la bataille de forfaits fibres à 15 € avec Sosh, SFR et Bouygues Télécom.