Jupiter au plus proche de nous

La géante gazeuse va très bientôt être au plus proche de la Terre. Comme jamais depuis de nombreuses années et pour des conditions d'observation propices, même avec des jumelles.

Selon l'Agence spatiale américaine, ce sera l'approche la plus proche de la Terre en 59 ans. Le 26 septembre prochain, la planète géante gazeuse Jupiter sera à environ 590 millions de kilomètres de la Terre, soit à peu près la même distance qu'en 1963. À son point le plus éloigné, Jupiter est sinon à 965 millions de kilomètres de la Terre.

" Avec de bonnes jumelles, la bande (au moins la bande centrale ; ndlr : bande atmosphérique) et trois ou quatre des satellites galiléens (lunes) devraient être visibles ", déclare Adam Kobelski, astrophysicien au Marshall Space Flight Center de la Nasa en Alabama.

Io, Europe, Ganymède et Callisto sont les quatre plus grands satellites naturels de Jupiter qui ont été observés pour la première fois par Galilée en 1610. Pour espérer voir la Grande Tache rouge de Jupiter, il faudra par contre un télescope de 4 pouces (ou plus) et des filtres adaptés pour améliorer la visibilité de certaines caractéristiques de la planète.

Jupiter avec le télescope spatial James Webb

Jupiter en opposition

La Terre et Jupiter n'orbitent pas autour du Soleil selon un cercle parfait, mais en décrivant une ellipse. Les deux planètes ne sont ainsi pas toujours à la même distance l'une de l'autre.

Le 26 septembre prochain, Jupiter sera donc au plus proche de la Terre - et jamais comme depuis 1963 a priori - et du même côté du Soleil. Un alignement Soleil, Terre et Jupiter.

Cet alignement se produit tous les 13 mois, avec la planète Jupiter qui est dite en opposition. Le 8 décembre prochain et comme tous les 26 mois, c'est la planète rouge qui sera en opposition, avec donc un alignement Soleil, Terre et Mars. Quand le Soleil se couche à l'ouest, la planète se lève à l'est.

Depuis 70 ans, puis plutôt 59 ans

" Dans des jumelles ou un télescope, les satellites galiléens devraient apparaître comme des points brillants de part et d'autre de Jupiter pendant l'opposition. "

À noter que si pour la proximité entre Jupiter et la Terre le 26 septembre, la Nasa parle de la plus grande depuis 59 ans, une première version de son billet de blog avait d'abord évoquait 70 ans. Il ne faisait alors pas référence à la date de 1963.