26% de réduction sur la carte graphique GeForce RTX 3080, avec une liseuse, un écran PC, un PC portable ...

Dernier top 5 de la semaine avec en premier, l’enceinte JBL Xtreme 3 à prix réduit sur Amazon.

Son design passe-partout avec sa sangle de transport vous accompagnera à chaque endroit où vous irez, même sur le bord d’une piscine ou sur la plage grâce à son étanchéité IP67. Elle est dotée de 6 haut-parleurs (2 graves, 2 aigus et 2 nominaux) qui vous permettront d’avoir un son de qualité digne de la marque JBL.

L’enceinte JBL Xtreme 3 possède aussi une batterie de 36 Wh permettant jusqu’à 15 heures d’écoute non-stop. Il ne vous faudra que 2 heures et demie pour la recharger. Elle intègre aussi un port USB pour pouvoir par exemple, recharger vos smartphones. Elle dispose également du mode PartyBoost qui permet d'appairer jusqu'à deux enceintes compatibles.

Sur Amazon, l’enceinte JBL Xtreme 3 est au prix de 260 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran PC incurvé MSI Optix G27C4 qui profite d'une belle réduction sur la Fnac.

Il est doté d'une dalle de 27" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz. L'écran profite aussi des technologies AMD Freesync, anti-flicker et Less Blue Light qui optimisent votre expérience visuelle. De plus, il intègre deux ports HDMI et un DisplayPort. Enfin, l'écran PC vous fait profiter d'un temps de réponse de 1 ms qui permet de supprimer les effets de flou et de ralentissement. Notons aussi que l'écran est incurvé.

Sur Rueducommerce, l'écran PC MSI Optix G27C4 est au prix de 170 € au lieu de 270 € avec le code CARTABLE et la livraison gratuite.



Passons au PC portable HONOR MagicBook 15 qui bénéficie d'un rabais sur le site officiel HONOR.

Il est équipé d'une dalle tactile de 15,6" en définition 1920 x 1080 pixels. L'écran bénéficie de la certification TÜV Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free qui atteste que le PC vous offrira une expérience visuelle confortable pendant de longues sessions d'utilisation. Il est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 5500U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.

Le PC portable HONOR MagicBook 15 est doté d'un port HDMI, de trois ports USB 2, d'un port USB 3, d'une prise jack et d'une compatibilité Bluetooth et WiFi. Il est d'ailleurs doté d'un lecteur d'empreinte pour permettre de déverrouiller votre PC sans pression.

Sur Hihonor, le PC portable HONOR MagicBook 15 est au prix de 600 € au lieu de 800 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la carte graphique EVGA GeForce RTX 3080 qui profite de 26 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière dispose de 10 Go de RAM GDDR6X dédié et d'une fréquence de GPU de 1800 MHz. La carte offre des performances sans précédent pour les jeux en résolution 4K. Elle dispose également d'un système de refroidissement amélioré. Ce modèle est déjà overclocké. Nous notons aussi la présence de 3 DispplayPort et d'un port HDMI.

Sur le site d'Amazon, la carte graphique EVGA GeForce RTX 3080 est au prix de 820 € au lieu de 1115 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon qui est à petit prix sur Amazon.

Elle est pourvue d’un écran de 6,8". Elle intègre aussi 17 LED qui permettent un bon éclairage pour offrir une bonne lecture, le tout avec 16 niveaux de gris. Elle dispose également de la certification IPX8 qui offre la possibilité d’une immersion dans l’eau douce comme le bain. La mémoire de la Kindle Paperwhite est de 8 Go.

La Kindle Paperwhite peut prendre en charge les formats AZW3, AZW, TXT, PDF, Mobi, PRC, HTML, DOC, DOCX mais aussi les images JPEG, GIF, PNG et BMP converti. La liseuse offre jusqu'à 10 semaines d'autonomie et il lui faudra 5 heures pour la recharger.

La liseuse Kindle Paperwhite 8 Go est au prix de 100 € au lieu de 140 € sur le site d’Amazon.



