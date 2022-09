Nokia fait sa rentrée avec des bons plans sur du son, des smartphones ou encore des tablettes tactiles

Nokia est un nom qui résonne en nous. Nos premiers smartphones avec une durée de vie incomparable. Aujourd'hui, l'entreprise continue de fabriquer des mobiles et bien d'autres choses. Pour célébrer la rentrée, l'entreprise propose des tarifs réduits sur pas mal de produits. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple le Nokia XR20 qui profite de l'opération. Ce dernier est doté d'un écran de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus. Il intègre le SoC Snapdragon 480 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le smartphone profite de l'OS Android 11.

Au niveau de la photo, nous notons la présence de deux capteurs avec un objectif de 48 MP et le deuxième de 13 MP. Sur l'avant, le smartphone est équipé d'un capteur de 8 MP. Pour l'autonomie, nous profiterons de 2 jours d'autonomie grâce à sa batterie de 4630 mAh avec une charge rapide de 18 W et une compatibilité sans fil de 15 W.

Sur le site de Nokia, le Nokia XR20 est au prix réduit de 499 € au lieu de 639 €. En cadeau, profitez des écouteurs Nokia Clarity.



Voici d'autres bons plans disponibles sur le site de Nokia pour la rentrée :

Smartphone

Téléphone portable

Tablette tactile

Nokia T10 à 190 € avec Nokia T10 Flip Case offert

Nokia T20 à 209 € + Nokia Comfort Earbuds et T20 Rugged Flip Cover offerts





Accessoire





