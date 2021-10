Un pack PC portable Gamer Lenovo avec GTX 3060 à moins de 1000€ et aussi les promos du jour (antivirus à 1€..)

Enfin un bon PC pour gamer avec une jolie promotion avec en bonus le jeu GARDIANS OF THE GALAXY ! Il est accompagné de notre sélection des bons plans du jour comme l'antivirus NORTON 360 Deluxe 1 an à... 1 euro !!

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H profite aujourd'hui d’une belle réduction sur le site de Cdiscount et en plus il est livré avec un sac de transport.

L’ordinateur portable dispose d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 165 Hz Le PC Lenovo Legion 5 est doté du processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD, et surtout d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go pour jouer dans les meilleures conditions.

Le PC portable dispose d’un port Ethernet, d’un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3. Il est aussi compatible avec la technologie Bluetooth 5.1 et WiFi. On note la présence aussi deux haut-parleurs de deux Watts. Pour finir, il est équipé d'une batterie qui permet de tenir pendant 7 heures d'utilisation.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1000 € au lieu de 1234 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Cdiscount. Il est fourni avec son sac de rangement et le jeu Guardians of the Galaxy.



Voici notre sélection de bons plans de la journée :

D'autres bons plans sont disponibles comme Xiaomi en folie avec les Redmi 9A à 79€, Xiaomi 11 Lite 5G NE à 319€ et Mi TV P1 55" à 699€ ou encore le Dreame D9 avec un petit prix pour un puissant robot aspirateur, avec notre sélection des promotions du jour.