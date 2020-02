Bon plan : le kit de sécurité Z1 Alfawise pour protéger sa maison à -22% pour sa précommande !

Qui n'a jamais rêvé de posséder une sécurité domestique optimale dans sa propre maison ? Si vous faîtes parti de ces personnes, vous avez déjà passé des heures à chercher sur internet, ou en magasin, quels sont les nouveaux produits qui permettent de se sentir plus en sécurité chez soi. Ne vous posez plus de question grâce à ce kit de sécurité Z1 complet d'Alfawise composé de 4 produits !

Ce kit Z1 est donc composé d'une passerelle intelligente Wi-Fi Zibgbee que vous pourrez gérer depuis votre téléphone grâce à l'application Smart Life. Cette passerelle va permettre d'étendre la transmission jusqu'à 90 mètres pour garder vos appareils connectés entre eux. Ensuite, le capteur magnétique de portes et fenêtres va vous indiquer l'état de ces dernières où que vous soyez grâce à sa prise en charge d'Amazon Alexa et du Google Assistant. Le capteur corporel va détecter la présence d'un corps humain dans la zone indiquée quand vous êtes absent de chez vous et enfin, vous trouverez le capteur de température et d'humidité.

Grâce au kit de sécurité Z1 d'Alfawise doté d'une haute sensibilité, vous pourrez surveiller à distance votre domicile grâce à une transmission longue distance et la liaison intelligente qui relie vos produits entre eux. De plus, connecté avec les assistants vocaux vous pourrez envoyer des requêtes vocales pour demander à Amazon ou Google si votre porte est ouverte ou fermée par exemple.

Le plus, avec toute cette technologie qui assure votre sécurité domestique, est que la liaison intelligente rend tout cela simple d'utilisation. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 appareils Zigbee ensemble dont des ampoules connectées, des prises intelligentes ... Et vous ne risquez pas de tomber en panne de batterie d'ici un moment, car Alfawise assure que son équipement dispose d'une batterie au lithium de 3V permettant une autonomie de 3 à 5 ans !

Le kit de sécurité Z1 d'Alfawise est disponible en précommande chez GearBest à seulement 50,98 €. Attention, pour profiter de ce prix promotionnel réservé à la précommande, il vous faut procéder dès maintenant à un premier paiement d'acompte de 4,64 €, le reste du paiement pouvant ensuite être effectué entre le 17 et le 24 février. Si vous ne le faites pas, à partir de Lundi le prix passera à 65 €.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.



