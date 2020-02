Bon plan : le vélo électrique OneBot S6 en promotion à 593 € ! Mais aussi Samebike, Xiaomi, ...

Un vélo électrique est le moyen de transport optimal pour circuler sur différents types de terrain que ce soit en milieu urbain ou rural. De plus, lorsqu'un vélo est pliable il est possible de l'emmener presque partout, et c'est un atout non négligeable pour les transports en commun ou pour le rangement.

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique pliable S6 de chez OneBot. Ce vélo est alimenté par une batterie LG lithium de 6,4 Ah qui permet de parcourir une distance de jusqu'à 50 kilomètres et vous pourrez rouler à une vitesse maximale de 25 km/h. Une charge complète met environ 3-4 heures.





Le vélo électrique S6 possède des pneus caoutchouc 16 pouces et un moteur électrique de 250 Watts, il peut supporter une charge maximum de 120 kg. Le vélo OneBot comprend un écran LCD sur son cadre à hauteur réglable qui affichera toutes les informations nécessaires (distance parcourue, kilométrage, vitesse...).

Vous trouverez le vélo électrique OneBot S6 (3 coloris) en promotion chez GearBest au prix de 593 € au lieu de 834 €. La livraison est gratuite de Pologne.

Mais vous trouverez également d'autres vélos électriques sur la plateforme d'e-commerce Gearbest comme les célèbres vélos de la marque Samebike :

