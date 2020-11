Latte : le projet de Microsoft pour le support d'apps Android sur Windows

L'exécution d'applications Android sur Windows 10 serait l'affaire de Project Latte en s'appuyant sur Windows Subsystem for Linux (WSL) et une distribution via le Microsoft Store.

Le site Windows Central apporte des éléments supplémentaires à son information selon laquelle Microsoft planche sur l'introduction d'applications Android dans le Microsoft Store, et pour une exécution native sur Windows 10.

Un nom de code est désormais dévoilé. Il s'agirait ainsi de projet... Latte, en se rappelant que le projet Astoria avec des ambitions similaires - essentiellement pour feu Windows 10 Mobile - avait été tué dans l'œuf fin 2015 par Microsoft.

Pour Project Latte, il serait question de s'appuyer sur des applications avec le système d'empaquetage MSIX et peu ou pas de modifications de code pour les développeurs, tandis qu'un sous-système Android permettrait une exécution.

Ce sous-système propre à Android tirerait parti de Windows Subsystem for Linux (WSL) sur Windows 10 qui est une machine virtuelle légère basée sur Hyper-V et avec un noyau Linux complet depuis WSL 2 (et non plus une émulation d'API du noyau Linux sur le noyau NT).

Windows Central rappelle que WSL doit bientôt bénéficier du support d'interfaces graphiques d'applications Linux avec une gestion par défaut et de l'accélération matérielle du GPU. " Cela devrait améliorer les performances des applications exécutées via WSL. "

Streaming d'apps Android avec Your Phone et depuis un smartphone Samsung

Et les Google Play Services ?

Le noyau Linux complet de WSL serait un élément essentiel de la stratégie imaginée par Microsoft, même s'il faudra bien de l'émulation avec des applications prévues pour du matériel à architecture ARM.

En outre, une grosse interrogation est un potentiel feu vert de Google pour l'intégration du support des Google Play Services avec les applications sous l'égide de projet Latte, faisant ainsi exception aux seuls appareils Android et Chrome OS.

Windows Central n'y croit pas, ce qui obligerait les développeurs à supprimer des dépendances vis-à-vis d'API Google Play Services afin de soumettre leurs applications sur Windows 10.



Si Project Latte ne connaît pas le même sort funeste que Project Astoria, Windows Central anticipe une annonce de Microsoft en 2021, puis une possible disponibilité avec la mise à jour automnale de Windows 10 (21H2).