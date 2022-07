Énorme réduction sur le mobile POCO X4 GT mais aussi sur un PC portable, une montre, une TV et sur de la RAM

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable Legion 5 15ACH6H, la très belle montre connectée Samsung Galaxy Watch4, l'écran TV Sony KD75X81JA, les barrettes de RAM Crucial Ballistix 16 Go et le dernier et excellent smartphone POCO X4 GT 5G.

Commençons notre top 5 avec le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui bénéficie pendant les soldes d'une belle réduction.

Il est doté d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz. Le PC profite aussi du processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. De plus, pour profiter de vos jeux préférés, l'ordinateur est accompagné de la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060.

Le Lenovo Legion 5 intègre également d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Pour finir, le PC portable est équipé de deux haut-parleurs de 2 Watts.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1050 € au lieu de 1400 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant à la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui bénéficie également d’une réduction sur le site Darty.

Elle intègre un écran SuperAMOLED de 42 mm avec une définition de 396 x 396 px et se dote d’une protection Gorilla Glass DX+. De plus, elle est pourvue d’une lunette rotative facilitant la navigation sur la montre.

La montre connectée est dotée d'un podomètre, d'un cardiofréquencemètre, d'un capteur SpO2, d'un électrocardiogramme et d'un capteur d’impédance. Et enfin, elle profite d’une batterie de 361 mAh permettant de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger.

Sur le site de Darty, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic 42 mm est au prix de 200 € au lieu de 379 € avec l'ODR de 70 € et la livraison gratuite.



Continuons avec la RAM Crucial Ballistix 16 Go qui profite de 31 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière est dotée de la technologie de mémoire DDR4 avec une forme DIMM. Elle propose une vitesse de mémoire de 3000 MHz pour 16 Go. Elle est idéale pour les gamers et les amateurs de performance et les deux barrettes sont compatibles AMD et Intel. La Crucial Ballistix est dotée de dissipateur thermique en aluminium. Pour finir, elle prend en charge le XMP20 pour un overclocking automatique.

Sur Amazon, la RAM Crucial Ballistix 16 Go est au prix de 60 € au lieu de 87 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la TV Sony KD75X81JA qui voit aussi son prix chuter sur le site de Auchan.

Cette dernière est dotée d'une dalle DLED de 75" pour une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle intègre également des haut-parleurs de 20 W et qui profitent de la technologie Dolby Atmos, Digital Plus et Digital AC4. Nous notons aussi la présence de deux ports USB, de quatre ports HDMI, d'une sortie optique et d'une prise casque. Pour finir, la télévision connectée est compatible WiFi et Bluetooth.

Sur le site d'Auchan, la TV Sony KD75X81JA est au prix de 979 € au lieu de 1399 € avec le retrait au magasin en une heure.



Finissons avec le nouveau smartphone POCO X4 GT 5G 8+128 Go qui profite de 21 % de réduction sur Amazon.

Le mobile est doté d'un écran LCD de 6,6" avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et d'un DynamicSwitch en 7 paliers qui optimise la durée de vie de la batterie. Cette dernière est d'une capacité de 5080 mAh accompagnée de la charge de 67 W qui offre 2 jours d'autonomie pour une charge de 46 minutes.

Le POCO X4 GT intègre le SoC MediaTek Dimensity 8100 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le smartphone profite aussi d'une triple caméra de 64, 8 et 2 MP et d'une caméra à selfies de 16 MP. Pour finir, les doubles haut-parleurs sont certifiés Dolby Atmos.

Sur Amazon, le POCO X4 GT 5G 8+128 Go est au prix de 300 € au lieu de 380 € avec la livraison gratuite.



