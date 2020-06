Lenovo Flex 5G : le premier ultraportable avec processeur ARM Snapdragon 8cx 5G

Le groupe Qualcomm tente depuis plusieurs années sa chance dans les processeurs ARM pour PC portables et, après plusieurs générations dérivées des SoC pour smartphones, le processeur Snapdragon 8cx représente une première étape de maturité avec un produit pensé dès le début pour un usage dans un ordinateur.

En décembre dernier, la firme a fait évoluer l'offre en lui ajoutant un modem 5G Snapdragon X55. Quelques semaines plus tard, le groupe Lenovo a dévoilé au CES 2020 un modèle Yoga 5G embarquant cette solution, avec la promesse d'une commercialisation au printemps.

L'appareil arrive sur le marché nord-américain sous la dénomination Lenovo Flex 5G et devient ainsi le premier ultraportable à proposer de la 5G en bandes sub-6 GHz mais aussi mmWave.

La machine, très fine, propose un affichage 14,1 pouces FHD avec dalle LCD IPS et luminosité de 400 nits et le processeur est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4x et de 256 Go de stockage en UFS 3.0.

Sous Windows 10, le Lenovo Flex 5G embarque une batterie 60 Whr avec chargeur 45W en USB-C, lui procurant une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Annoncé chez l'opérateur Verizon, il permettra de profiter de la 5G mais il est aussi compatible WiFi 6.

Le Lenovo Flex 5G est annoncé à 1399 dollars (ou 58,33 dollars / mois sur 24 mois). Verizon en profite pour lancer un forfait 5G proposé à 30 dollars / mois en plus d'une ligne 4G ou à 90 dollars / mois sans. La machine sera en principe aussi commercialisée en Europe mais il faudra bien sûr disposer d'un réseau 5G et d'un minimum de couverture.