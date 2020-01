CES 2020 : Lenovo Yoga 5G, l'ultraportable sous Snapdragon 8cx et modem X55

A la fin du printemps dernier, Lenovo et Qualcomm présentaient le Project Limitless, un concept d'ultraportable sous Snapdragon 8cx promettant une compatibilité 5G.

Depuis, Qualcomm a confirmé l'existence de la plate-forme Snapdragon 8cx avec 5G en décembre dernier lors du Snapdragon Tech Summit, ce qui permet d'officialiser l'ultraportable Lenovo Yoga 5G pour le salon CES 2020 de Las Vegas.

Ne pesant que 1,3 Kg, doté d'une charnière faisant pivoter son écran à 360 degrés, il est le premier à combiner un SoC Snapdragon 8cx avec 8 Go de RAM et un modem 5G Snapdragon X55, tous deux gravés en 7 nm.

De quoi lui permettre d'atteindre des vitesses de transfert de l'ordre de 4 Go/s grâce aux neufs antennes intégrées et à la compatibilité 5G mmWave (bande millimétrique) en plus de la 5G sub-6 GHz.

Le châssis est ultrafin et l'utilisation de la plate-forme Snapdragon 8cx ne nécessite pas de ventilateur, le laissant totalement silencieux, et sans surchauffer pour autant.

Le Lenovo Yoga 5G, sous Windows 10, embarque un affichage 14 pouces FHD (dalle IPS) tactile à bordures fines et avec une luminosité de 400 nits pour rester lisible même en forte lumière ambiante.

Il propose également du son Dolby Atmos via ses haut-parleurs stéréo et la machine promet jusqu'à 24 heures d'autonomie avec ses connectivités activées. La sécurisation peut en outre être assurée via le lecteur d'empreintes intégré ou la caméra infrarouge pour un déverrouillage automatique.

Et, bonne nouvelle, le Lenovo Yoga 5G n'est pas qu'une annonce théorique puisque l'ultraportable est annoncé en Europe au printemps 2020 pour un prix démarrant à 1299 €.