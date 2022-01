Lenovo Halo : un prochain smartphone Legion avec Snapdragon 8 Gen 1 Plus ?

Alors que Lenovo doit présenter un modèle Legion Y90 en ce début d'année, le leaker Evan Blass évoque déjà un smartphone Lenovo Halo pour le second semestre avec SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Le groupe Lenovo doit étoffer sa gamme de smartphones gaming avec un modèle Legion Y90 attendu sous peu et profitant du SoC Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) de Qualcomm.

Déjà, le leaker Evan Blass évoque un autre modèle qui n'arrivera qu'au second semestre mais qui devrait aussi entrer dans la catégorie des smartphones gaming Legion.

Il porte le nom de code Lenovo Halo et aurait la particularité d'embarquer un SoC SM8475 qui serait l'évolution Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Qualcomm a l'habitude de lancer une variante un peu plus puissante de son SoC premium en milieu d'année (souvent vers juillet) qui équipe les smartphones les plus puissants de fin d'année.

Credit : Evan Blass

La nature du SoC SM8475 est encore très spéculative mais sa nomenclature semble orienter vers un modèle supérieur au Snapdragon 8 Gen 1 tout en restant dans la même lignée, d'où la supposition d'une version Plus.

Le Lenovo Legion proposerait un affichage 6,67 pouces FHD+ OLED avec rafraîchissement 144 Hz et poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 megapixels, ainsi q'une configuration mémoire avec 8 à 16 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

La batterie offrira une capacité de 5000 mAh avec charge rapide filaire 68W. A l'arrière, on attend un triple capteur photo avec module principal de 50 megapixels, ultra grand angle 13 megapixels et capteur 2 megaxpiels, le tout tenant dans 8 mm d'épaisseur.

Evan Blass situe la présentation du Lenovo Halo durant le troisième trimestre 2022, sans doute peu après l'annonce du SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Il manque encore l'information du prix.