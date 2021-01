CES 2021 : Lenovo IdeaPad 5G, le PC portable sous Snapdragon 8cx

La marque Lenovo a déjà tenté de proposer un PC portable utilisant un processeur ARM en 2020 avec le Lenovo Flex 5G / Yoga 5G et elle poursuit cet effort en présentant pour le salon CES 2021 un nouveau Lenovo IdeaPad 5G.

Pesant seulement 1,2 Kg pour 15 mm d'épaisseur, il mise sur sa légèreté, ses connectivités et son autonomie pour se distinguer. L'IdeaPad 5G propose un affichage 14" FHD de 300 nits supportant 100% de l'espace colorimétrique sRGB et exploite deux haut-parleurs Dolby Audio 2W ansi qu'un caméra 720p IR pour la reconnaissance faciale et la visioconférence.

Sa force est d'embarquer un SoC Snapdragon 8cx 5G avec 8 Go de RAM qui apporte les atouts de la plate-forme ARM, à savoir une autonomie de 15 à 20 heures et une connectivité WiFi / Bluetooth 5.0 mais aussi 5G grâce à son modem intégré 4G / 5G.

Le Lenovo IdeaPad 5G pourra donc rester connecté en permanence, que ce soit à un réseau WiFi ou au réseau cellulaire, et en haut débit. Grâce au mode Always On, Always Connected, il profite en outre d'une sortie de veille quasi-instantanée et est en toute occasion silencieux puisqu'il n'embarque pas de ventilateur.

La machine tourne sous Windows 10 et embarque 256 à 512 Go de stockage SSD. On trouvera en connectique un port USB 3.1 Gen 1, deux ports USB-C (l'un est compatible Thunderbolt 3) et un lecteur de carte SIM.

Le Lenovo IdeaPad 5G sera disponible en Europe à partir du mois de mai 2021. Malheureusement, le fabricant ne dévoile pas encore un point important pour cette catégorie de produit : le prix !