Très beau prix sur le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H avec notre sélection du jour (Apple, POCO...)

Aujourd'hui, mettons en avant le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui profite d’une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il intègre un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px. Le PC embarque le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go pour jouer aux derniers jeux sans souci.

Le Lenovo Legion 5 profite également d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Il intègre aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Pour finir, Windows 11 est préinstallé dans le PC.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1200 € au lieu de 1612 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

Smartphone

POCO M4 Pro à 169 € avec le code SDFRY146 (AliExpress)





PC portable

HP Victus 16 à 869 € (16,1", i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce RTX 3060)





Clavier

Montre connectée

Casque

Écouteurs

TV

Divers



Et d’autres bons plans sont disponibles comme la chute du prix du PC Surface Pro 8 avec notre sélection du jour ou encore RED qui propose sa fibre à partir de 20 € avec maintenant le WiFi 6 disponible en option !