Chute du prix du PC Surface Pro 8 avec notre sélection du jour (smartphone, PC portable, casque...)

Mettons en en avant le PC Microsoft Surface Pro 8 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site de Darty.

Ce dernier est doté d'un écran PixelSense Flow tactile 13" pour une définition 2880 x 1920 px. Le PC tablette est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Sa batterie vous offre jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation normale. De plus, le PC portable est doté de deux ports USB-C, d'un port HDMI et d'une prise jack. La Microsoft Surface Pro 8 est pourvue d'un capteur de 10 MP et à l'avant de 5 MP. Pour finir, elle est compatible avec la technologie WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur Darty, le PC portable Surface Pro 8 est au prix de départ de 1000 € au lieu de 1219 € avec la livraison gratuite.



