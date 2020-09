Lenovo ThinkPad X1 Nano : l'ultraportable sans concession sous processeur Intel Evo

Début septembre, Intel présentait plusieurs gammes de processeurs dans la famille Intel Core de 11ème génération et dévoilait la deuxième édition du Project Athena qui permet de développer des ultraportables haut de gamme et exigeants grâce à un partenariat et une implication dans le développement des appareils dès les premières phases pour assurer réactivité, autonomie et connectivités.

Le groupe de Santa Clara en avait profité pour annoncer une gamme spéciale Intel Evo de processeurs Intel Core de 11ème génération spécialement adaptée à ces ultraportables.

L'une des premières machines répondant à ces nouvelles exigences de qualité sera le Lenovo ThinkPad X1 Nano armé d'une dalle 13 pouces 2K à bordures fines et au ratio 16:10 et doté des nouveaux processeurs Intel Evo.

Pesant moins de 1 Kg et avec une épaisseur de 13,87 mm, il propose des processeurs Intel Core Evo jusqu'en i7 avec partie graphique Iris Xe, jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage en SSD.

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5, avec la possibilité d'ajouter un modem 5G, le ThinkPad X1 Nano possède 4 haut-parleurs et 4 micros captant à 360 degrés, ainsi qu'un capteur infrarouge de détection de présence et un lecteur d'empreintes.

Lenovo met en avant la compatibilité Thunderbolt 4 et la présence d'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement de la machine. Proposée initialement avec Windows 10 Pro, il est aussi possible d'y pré-installer Ubuntu.

L'autonomie, l'une des promesses du Projet Athena, n'est pas en reste avec un fonctionnement de plus de 17 heures grâce à une batterie de 48 Whr. Le Lenovo ThinkPad X1 Nano sera disponible en fin d'année (aux Etats-Unis pour commencer) à un tarif démarrant à 1399 dollars.