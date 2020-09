Intel : nouveau logo, nouvelle gamme Evo, Tiger Lake et Project Athena

Pour son événement Drop In, le groupe Intel, qui doit présenter ses nouveaux processeurs Tiger Lake constitutifs de la famille Intel Core 11ème génération, a commencé par une première surprise : le changement de son logo et de ceux définissant ses processeurs embarqués dans les PC.

Simplifiée et abandonnant l'ovale qui entourait son nom, la nouvelle identité se fait plus carrée avec une graphie noire sur fond blanc et le point du i coloré. Ce changement de style se retrouve aussi dans le design des stickers identifiants les processeurs embarqués dans les PC avec un emboîtement de carrés, un nom de gamme (Core, Atom..) bien lisible et la variation (i3, i5, i7...) dans l'angle inférieur droit.

A côté de la famille Intel Core, la firme en profite pour commencer à évoquer une nouvelle gamme Intel Evo dont il sera question un peu plus tard. On avait déjà eu une idée de ces évolutions durant l'été grâce au dépôt de marque qui avait mis la puce à l'oreille.

Elle embarquera le meilleur de la famille Intel Core de 11ème génération avec GPU Iris Xe et sera soumise au cadre rigoureux du Project Athena.

Ces évolutions de style sont donc désormais entérinées avant l'annonce officielle des processeurs Intel Tiger Lake constitutifs de la famille Intel Core de 11ème génération et gravés en 10 nm et en utilisant une nouvelle technologie de transistors SuperFin détaillée il y a quelques semaines, mais aussi une nouvelle architecture GPU Intel Xe qui sera suffisamment solide pour permettre du jeu en 1080p.

Intel devrait aussi évoquer plus tard les dernières évolutions du Project Athena, cette initiative qui permet de créer des PC portables et ultraportables haut de gamme répondant à des critères d'exigence élevés.

Les nouvelles machines du Project Athena et dotées de processeurs Intel Evo seront par exemple capables de sortir de veille en 1 seconde ou d'assurer 4 heures d'autonomie en moins de 30 mn de charge, tout en profitant des technologies WiFi 6 et Thunderbolt 4 !