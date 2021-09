Darty CASSE le prix du PC portable Lenovo Yoga S7 Pro, mais aussi les promotions du jour

Le Lenovo Yoga S7 Pro est un portable de type bureautique haut de gamme. Le PC mesure 312,4 x 221,4 x 17,9 mm. Il est équipé d’un écran OLED 14" avec une définition maximale de 2880 x 1880 px avec une fréquence de 90 Hz pour une luminosité de 400 nits.

Le PC portable est porté par un processeur AMD Ryzen 7 5800H composé de 8 cœurs et cadencé à 3,2 GHz. Il est accompagné par 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD. Côté connectique, on peut observer 1 port USB3 et 2 ports USB-C. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.1. Le Yoga S7 Pro est équipé d’une batterie de 61 Wh offrant une dizaine d’heures d’autonomie.

Le Lenovo Yoga S7 Pro est au tarif préférentiel de 1200 € au lieu de 1650 € avec la livraison gratuite.





Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Smartphone

PC portable

ACER Nitro 5 à 1000 € au lieu de 1200 € chez Darty (15,6", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)

ASUS Dash TUF516 à 1111 € au lieu de 1400 € chez Cdiscount (15,6", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)





Écran PC

ViewSonic XG2405 24" à 160 € au lieu de 220 € (Amazon)





Son

Accessoire PC

Réseau

Divers

Trottinette électrique BEEPER Speed 6AH à 350 € au lieu de 449 € (Amazon)



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme les forfaits mobiles à prix fous chez RED et B&You ou encore le trio de la journée avec le smartphone Xiaomi Redmi 9C, l'écran PC ACER HA240YAwi et une trottinette BEEPER Speed.