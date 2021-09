Le smartphone Xiaomi Redmi 9C, l'écran PC ACER HA240YAwi et une trottinette BEEPER Speed : notre trio du jour

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go qui est actuellement en promotion chez Cdiscount. Sa dalle LCD propose un affichage de 6,53" HD+ avec une définition de 720 x 1600 px. Il est équipé par un SoC Helio G25 accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage, la mémoire est extensible par carte microSD.

Le smartphone de Xiaomi possède une batterie de 5000 mAh qui accepte la charge 10W. On observe sur l’arrière du Redmi 9C un triple capteur photo avec un module principal de 13 MP, un ultra grand-angle 5 MP et un capteur 2 mégapixels pour la profondeur, le tout accompagné d’un flash et d’un lecteur d’empreintes. Sur le devant, un capteur de 5 MP accompagne le smartphone.

Vous trouverez chez Cdiscount, le smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go au prix réduit de 99,90 € au lieu de 159,90 € à son lancement, avec la livraison gratuite en quelques jours.



Continuons avec la trottinette électrique BEEPER Speed 6AH qui profite d’une belle promotion chez Amazon.

Grâce à sa structure en aluminium, elle peut supporter un poids de 120 kg. Une fois plié, sa taille compacte tient sur 100 x 22,5 x 37 cm avec un poids de 14,2 kg. Elle est équipée de deux roues 8", de frein arrière et de suspension. Sur le guidon, on observe un écran LCD ultra-détaillé.

La trottinette est propulsée par un moteur de 300 W permettant de prendre des pentes à 15° et pouvant atteindre jusqu’à 25 km/h. Elle est équipée d’une batterie de 6 Ah offrant une autonomie de 25 km.

La trottinette électrique BEEPER Speed 6AH est au tarif préférentiel de 350 € au lieu de 450 € sur Amazaon avec la livraison gratuite.



Finissons avec l’écran PC ACER HA240YAwi qui est à petit prix chez Cdiscount. Sa dalle LCD de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 px en format 16:9 et affiche un rétroéclairage LED. Sa luminosité est de 250 cd/m² avec un taux de contraste entre 1000 :1 et 100 000 000:1 en dynamique.

Du côté de la connectique, l’écran est équipée d’un port VGA et HDMI. Il propose un angle de visualisation de 178°. Grâce à la technologie Acer ComfyView, elle réduit la quantité de lumière reflétée sur votre écran pour un visionnage plus confortable dans différents environnements.

Chez Cdiscount, vous trouvez l’écran PC ACER HA240YAwi au tarif réduit de 100 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite pour les clients CDAV.

