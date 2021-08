LG Electronics : première transmission 6G en extérieur en bande Terahertz

La 5G est toujours en cours de déploiement et les réseaux 5G "standalone" sont encore à construire dans la plupart des pays mais la course à la 6G, attendue avant la fin de la décennie, a déjà démarré.

Plusieurs entreprises travaillent déjà sur le sujet et montent groupes de travail et instituts de recherche en posant les bases d'un réseau mobile encore plus rapide, réactif et flexible.

Si l'on s'active donc dans les laboratoires avec des transmissions à quelques centimètres ou mètres de distance, le groupe LG Electronics annonce avoir réalisé un premier échange (transmission et réception) en 6G en extérieur. L'expérimentation s'est déroulée entre deux bâtiments espacés de 100 mètres en utilisant la bande TeraHertz, en collaboration avec l'institut Fraunhofer-Gesellschaft spécialisé dans les sciences appliquées et l'institut des technologies de Berlin.

LG indique que l'amplificateur de puissance utilisé ici a permis de générer un signal de 15 dBm dans une bande de fréquence de 155 à 177 GHz, avec la démonstation d'une capacité de beamforming (concentration des signaux vers un récepteur, même en mouvement) et de combinaison de signaux de sources différentes transmis par des antennes spécifiques pour gagner en qualité de signal.

La firme coréenne n'indique toutefois pas les débits obtenus ni le type de données transmises à cette occasion.

LG souligne que la standardisation des technologies 6G interviendra vers 2025 et que la commercialisation pourra démarrer quatre ans plus tard, soit vers 2029 (et même 2028 pour les plus pressés) avec la promesse de débits 100 fois plus importants que la 5G et des temps de latence quasi-instantanés et une grande fiabilité des transmissions.