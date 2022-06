Bon plan : préparez le tour de France avec cette TV à prix cassé (!) mais aussi des smartphones et ...

Aujourd’hui, mettons en avant la TV LG OLED48C1 qui est actuellement à -30 % sur le site de Rueducommerce.

Ce dernier est doté d’une dalle OLED de 48" (121 cm) avec une définition de 3840 x 2160 pixels avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Du point de vue des connectiques, elle présente un port Ethernet, deux USB, deux prises d’antenne et quatre ports HDMI. De plus, elle est compatible en Bluetooth et en Wi-Fi.

Comme toutes les télévisions récentes, la télévision LG intègre une interface logicielle Smart TV WebOS 6.0. Elle est dotée d’un processeur quad core avec une compatibilité avec Alexa ou Google Assistant.

La TV LG OLED48C1 est au prix de 899 € au lieu de 1299 € sur le site de la Rueducommerce avec la livraison gratuite.



