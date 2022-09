Bon plan : les Galaxy Buds Pro à -50%, mais aussi un écran gamer, un aspirateur, un clavier et un casque

Commençons avec l'écran LG UltraGear 32GP850-B qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté d'une dalle QHD de 32 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz (180 Hz en overclocking). Il intègre la technologie Freesync Premium assurant une bonne synchronisation entre l'écran et la carte graphique. Il est également compatible avec le HDR10 et de plus, nous notons la présence de deux ports HDMI et de deux ports USB 3.

Sur Amazon, l'écran LG UltraGear 32GP850-B est au prix de 350 € au lieu de 530 €.



Passons à l'aspirateur-robot Dreame D9 qui est également en promotion sur Amazon.

Il est doté d'un capteur Lidar qui permet de scanner à 360° votre domicile, le robot est pourvu d'une brosse de 16,8 cm en forme de V. Le D9 vous fait profiter d'une forte puissance d'aspiration de 3000 Pa. Au niveau de l'autonomie, l'aspirateur est équipé d'une batterie de 5200 mAH pour une autonomie de 150 minutes offrant jusqu'à 250 m² sans avoir besoin de se recharger.

Ses capteurs cartographient votre maison afin d'effectuer un nettoyage efficace de votre maison. Il est équipé d'un grand réservoir à poussières de 570 ml et d'un réservoir d'eau de 270 ml. Pour finir, il est également accompagné de son application mobile afin de le programmer et de le contrôler à distance.

Sur Amazon, le robot aspirateur Dreame D9 est au prix réduit de 240 € au lieu de 300 € en activant le coupon.



Poursuivons avec le clavier SteelSeries Apex 3 TKL qui profite d'une belle réduction sur le site Amazon.

Il intègre des interrupteurs gaming silencieux qui offrent une faible friction quasi silencieuse avec une durée de vie de 20 millions de clics. Il profite de la technologie anti-ghosting de 104 touches. Le clavier SteelSeries Apex 3 TKL est doté d'un corps en aluminium avec un rétroéclairage réglable parmi 16,8 millions de couleurs. Sa forme est étudiée pour les champions e-sports et il est résistant à l'eau.

Le clavier SteelSeries Apex 3 TKL est au prix de 40 € au lieu de 55 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque SONY-CH510 qui profite de 30 % de réduction sur Amazon.

Il est de type supra-auriculaire avec un poids de 132 grammes. Il est doté de coques pivotantes pour plus de mobilité. Il est doté d'un micro qui permet de prendre des appels. Sa batterie vous permet de profiter de 35 heures d'écoute en Bluetooth et d'une recharge rapide via son port USB C (10 minutes = 90 minutes de musique) . Pour finir, le casque dispose de trois choix de couleur.

Le casque audio SONY-CH510 est au prix réduit de 35 € au lieu de 50 € sur Amazon.



Finissons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro qui voient leur prix chuter de 50 %.

Ces derniers sont dotés d'un woofer de 11 mm et d'un tweeter de 6,5 mm sur chaque écouteur permettant de restituer au mieux basses et aigus tout en fournissant un son équilibré. Il affiche la certification IPX7 indiquant qu'il résiste à l'immersion. Les écouteurs sont pourvus aussi de la technologie de réduction active de bruit atténuant jusqu'à 99% du bruit ambiant.

Au niveau de l'autonomie, les Samsung Galaxy Buds Pro vous font bénéficier de 8 heures d'écoute sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec, auquelles on ajoute 20 heures (16 h avec réduction de bruit) d'autonomie supplémentaire.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro sont au prix avantageux de 114 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.



