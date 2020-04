LG Velvet : le smartphone sous Snapdragon avec capteurs photo Raindrop

Le fabricant LG Electronics n'est pas au mieux de sa forme en matière de smartphones, malgré de réels efforts pour tenter d'innover sans toujours parvenir à aller jusqu'au bout de la démarche.

Sa série haut de gamme LG G pourrait ne pas survivre aux difficultés de la division mobile mais le groupe coréen entend rester présent sur ce créneau qui peut aussi faire le lien avec d'autres familles de produits électroniques.

Et pour se renouveler, le fabricant devrait lancer un modèle LG Velvet qui héritera d'un nouveau design pour sa série de capteurs. Baptisé Raindrop, il réorganise les capteurs photo par taille, formant comme des gouttes de pluie descendant le long de la coque.

Si la configuration des capteurs n'est pas connue, le smartphone devrait disposer d'un module principal de 48 megapixels.

Outre cette esthétique particulière, le LG Velvet proposera un style où l'écran et la coque s'incurvent pour se rejoindre sur les tranches. Il sera aussi un smartphone 5G grâce au SoC Snapdragon 765 avec modem intégré X52.

Le choix d'un tel SoC de grand milieu de gamme devrait aussi permettre de proposer un tarif plus attractif, les modèles premium ayant du mal à trouver leur public s'ils ne sont pas soutenus par un très fort marketing et une présence importante dans les canaux de distribution, dont ne dispose plus LG.

Le LG Velvet devrait en outre proposer un grand affichage compris entre 6,7 et 6,9 pouces et embarquer une batterie 4000 mAh. Enfin, la prise jack 3,5 mm devrait toujours être de la partie.