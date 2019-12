Libra : le ministre suisse des Finances parle d'un échec

Pour Ueli Maurer, le projet de cryptomonnaie Libra - largement porté par Facebook - a échoué sous sa forme actuelle.

Interrogé à ce sujet dans un entretien à la chaîne suisse SRF (via Reuters), le président sortant de la Confédération suisse et ministre des Finances estime que les banques centrales ne vont pas accepter le panier de devises.

Dans le but de préserver sa valeur et sa stabilité, la Libra compte s'appuyer sur une réserve qui est donc un panier de devises et d'actifs. Il y a ainsi le dollar, l'euro, la livre sterling, voire le dollar de Singapour. Cela doit éviter une volatilité comme par exemple celle observée avec le bitcoin et favoriser la confiance.

La déclaration de Ueli Maurer rejoint la longue liste des critiques et le scepticisme suscité par le projet Libra, comme par exemple avec le ministre de l'Économie et des Finances en France. Pour Bruno Le Maire, le projet de cryptomonnaie Libra menace " la souveraineté monétaire des États. "

Avec pour responsabilité la supervision et la gestion de la future cryptomonnaie, l'association Libra a été installée en Suisse. Elle a néanmoins enregistré le désistement des services de paiements PayPal, Visa, Mastercard, Stripe et Mercado Pago, puis d'eBay et Booking Holdings (Booking.com, Kayak, Priceline…).

Il y a des inquiétudes face aux attentes des régulateurs et sur les risques de blanchiment, une utilisation pour le financement d'actes malveillants. C'est mi-2020 que la Libra est censée voir le jour.