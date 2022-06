Bons plans sur le clavier Logitech G Pro, le POCO M3 Pro, la TV Hisense, le PC Asus et la souris G502

Jeudi, tout est permis et les bons plans aussi, surtout avec le clavier Logitech G Pro Lightsync LoL, la souris gamer G502 Hero, le Chromebook Asus C423NA, la TV Hisense 43A7GQ et le smartphone POCO M3 Pro 5G.

Commençons avec le clavier Logitech G Pro Lightsync LoL qui profite de 35 % de réduction sur le site de la Fnac.

Il est doté de switchs tactiles GX Brown qui offrent des performances de qualité professionnelle avec un rétroéclairage totalement configurable depuis le logiciel de la marque. Nous notons aussi la présence de patins en caoutchouc qui offre une bonne stabilité au clavier. Il affiche un design compact aux couleurs du jeu League of Legends. Pour finir, son câble est détachable pour faciliter le déplacement.

Sur la Fnac, le clavier Logitech G Pro Lightsync LoL est au prix de 85 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au smartphone POCO M3 Pro 5G qui bénéficie d’une belle réduction sur AliExpress.

Il est doté d'un écran LCD de 6,5" CD en définition FHD+ avec un rafraîchissement à 90 Hz. De plus, il intègre le SoC Dimensity 700 de MediaTek avec 4 à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Nous notons aussi la présence d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W qui lui offre une bonne autonomie.

Au niveau de la photo, le POCO M3 Pro 5G est pourvu d’un triple capteur photo comprenant un module principal de 48 mégapixels et deux modules de 2 mégapixels. De l'autre côté, le mobile est équipé d'un capteur photo avant de 8 mégapixels. Parfait pour faire des selfies.

Sur le site d'AliExpress, le smartphone POCO M3 Pro 5G 4+64 Go est au prix de 139 € avec le code SDFRY151 avec la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec la TV QLED Hisense 43A7GQ qui profite de 27 % de réduction sur le site de Rakuten.

Elle est dotée d'une dalle de 43" avec une définition de 3840 x 2160 px. La TV profite de la technologie Dolby Vision qui permet d'obtenir des images très lumineuses et un contraste beaucoup plus élevé.mais aussi de HDR10+, HDR10 et de HLG. Au niveau du son, la TV profite d'une puissance de 60 Watts avec la technologie Dolby Atmos qui offre un son 3D.

La télévision est dotée de l'OS Vidaa U5 permettant de profiter des applications comme Netflix ou Disny+ par exemple. Au niveau de la connectique, la Hisense 43A7GQ est équipée de trois ports HDMI, de deux ports USB, de deux prises d'antennes, d'un port Ethernet et d'un slot PCMCIA. Et enfin, la TV profite d'Alexa et de Google Assistant.

La TV QLED Hisense 43A7GQ est au prix de 379 € au lieu de 549 € avec le code CR20 sur le site de Rakuten.





Passons à la souris Logitech G502 Hero qui profite de 47 % de réduction sur Amazon.

Elle est équipée d'un capteur optique Hero 25K qui offre une sensibilité maximale de 25 000 DPI. Elle profite d'un rétroéclairage RVB modifiable depuis le logiciel de la marque sur lequel vous pouvez aussi programmer ses 11 boutons qui profitent d'une durée de vie de 50 millions de clics. Pour finir, la souris profite un profil de droitier accompagné de 5 petites masses de 3,6 g chacune, ce qui permet d'augmenter ou de réduire son poids initial.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero est au prix de 47€ au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le Chromebook Asus C423NA qui bénéficie également d'un code de réduction et d'un rabais sur Rakuten.

Il intègre un écran de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. De plus, il est propulsé par le processeur Celeron N3350 cadencé à 1,1 GHz avec 8 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Nous notons la présence de 4 ports USB 3.1 et d'une compatibilité avec le WiFi 5 et le Bluetooth 4. Vous profiterez aussi du système d'exploitation ChromeOS. Pour finir, grâce à sa batterie, vous bénéficiez de 10 heures d'utilisation sans avoir besoin de le charger.

Sur Rakuten, le Chromebook Asus C432NA est au prix de 309 € avec le code CR20 et la livraison gratuite.



