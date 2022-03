Grosse CHUTE de prix sur le PC gamer MSI Katana GF66 avec notre sélection du jour

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC gamer MSI Katana GF66 qui est à prix réduit chez Cdiscount.

Son écran de 15,6" est en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 11800H accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC est doté d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Il intègre une batterie de 56 Wh et un chargeur de 150 W permettant de le charger en une heure.

Sur Cdiscount, le PC gamer MSI Katana GF66 est à 1200 € au lieu de 1799 € avec la livraison gratuite.



