Spécial TV : les meilleurs bons plans sur les télévisions !

Nous avons sélectionné pour vous une série de TV qui sont actuellement en promotion sur divers commerces en ligne avec pour certaines plusieurs centaines d'euros d'économie.

Prenons par exemple la TV Samsung 55TU7022 qui profite de 159 € de réduction chez Cdiscount.

Elle est dotée d'une dalle de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une image réaliste grâce à la technologie HDR 10+. De plus, la télévision est ultra mince et s'installe facilement. La smartTV intègre le processeur Crystal Processeur 4K qui s'associe à l'application Tizen pour vous permettre de naviguer entre les applications pour une expérience de qualité.

Sur Cdiscount, la TV Samsung 55TU7022 est au prix réduit de 470 € au lieu de 630 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans TV :

32"

39"

43"

48"

55"

65"

75"





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro et le smartphone POCO F3 à petits prix ou encore le PC haute performance HUAWEI MateBook 16 à prix RÉDUIT avec des cadeaux.