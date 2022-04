Cinq offres de folie avec trois périphériques Logitech, un SDD WD Black et le puissant PC Lenovo Legion 5

Voici notre top sélection des 5 meilleures offres avec la souris Logitech G502 LIGHTSPEEDn le casque Logitech G432, le SSD NVMe WD Black SN770 500 Go, le clavier G213 et le PC portable pour gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H.

Commençons avec la souris Logitech G502 LIGHTSPEED qui profite d'une belle promotion sur le site d'Amazon.

Elle est de type sans fil avec un capteur optique pour gamer. Elle affiche un profil de droitier, de plus, elle est accompagnée de 5 petites masses de 3,6 g chacune, permettant d'augmenter ou de réduire son poids initial.

La souris bénéficie d'un rétroéclairage RVB et vous pouvez programmer les 11 boutons grâce au logiciel du constructeur. Avec son capteur Hero 25K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 25 000 DPI avec une durée de vie d'environ 50 millions de clics. Sa batterie vous fait profiter de 60 heures sans avoir besoin de la recharger.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 LIGHTSPEED est à 75 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le casque gamer Logitech G432 qui bénéficie aussi d'une réduction sur le site d’Amazon.

Vous pouvez profiter sans gêne de votre casque tout le long de la journée grâce à son poids léger et sans pression. Vous pourrez profiter d’une expérience de jeu immersive grâce au son rendu par ses transducteurs audio de 50 mm.

Le casque intègre un micro avec la technologie sourdine Flip-up et trois touches programmables. Et enfin vous pouvez profiter du casque pendant un peu plus de 7 heures et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G432 est au prix de 33 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au SSD NVMe WD Black SN770 500 Go qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Il offre une vitesse de lecture de 5150 Mo/s en lecture et 4900 en écriture pour booster votre système avec 500 Go de stockage de données. De plus, le SSD consomme 20% de moins qu'un disque ordinaire. Vous pouvez suivre l'état de votre disque avec le logiciel WD_Black Dashboard.

Sur Amazon, le SSD NVMe WD Black SN770 500 Go est au prix de 83 € au lieu de 117 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le clavier Gamer Logitech G213 Prodigy qui bénéficie de 56 % de réduction sur Amazon.

Il dispose de cinq zones d’éclairage individuelles avec une palette de 16,8 millions de couleurs afin de personnaliser totalement l'ambiance de son bureau. De plus, il est résistant aux éclaboussures. Il est fourni avec un repose-poignet intégré et des pieds réglables.

Le clavier Logitech G213 est personnalisable pour les jeux vidéo grâce au logiciel constructeur et de plus, vous pouvez contrôler le son de votre PC grâce à trois boutons.

Sur Amazon, le clavier Gamer Logitech G213 Prodigy est au prix de 35 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H qui profite d’une belle promotion sur le site de Cdiscount.

Il intègre un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le PC Lenovo Legion 5 embarque le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go pour jouer aux derniers jeux sans souci.

Le PC portable est doté d’un port Ethernet, d’un port HDMI, de 2 ports USB de type C et de 4 ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. On remarque aussi deux haut-parleurs de 2 Watts.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix préférentiel de 1300 € au lieu de 1600 € avec la livraison gratuite.

