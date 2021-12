Jusqu'à 78% de rabais sur la souris HP Spectre 700, le casque Logitech G635 ou la barre de son Sony

Commençons par le casque filaire Logitech G635 qui bénéficie d'une réduction chez AliExpress. Il est équipé de deux grands transducteurs Pro-G de 50 mm qui permettent de profiter d'un son intense. Le casque profite de LIGHTSYNC qui offre un éclairage RVB de 16,8 millions de couleurs entièrement programmable grâce au logiciel G Hub.

Vous profitez d'un son Surround immersif qui permet de localiser facilement l'origine du bruit. Idéal lors de vos sessions de gaming. De plus, il est équipé d'un micro Mic 6 mm qui vous fait profiter d'une communication claire et précise. Pour finir, les touches sont programmables.

Sur Amazon, le casque filaire Logitech G635 est au prix de 70 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la barre de son Sony HT-ZF9 qui est également en rabais sur Amazon.

Grâce à la technologie Dolby Atmos et DTS:X, la barre de son offre une immersion totale avec un son multidirectionnel. Elle mesure 99 x 1000 x 64 mm et elle est dotée de trois haut-parleurs qui créent un son 3D grâce à la technologie Sony Vertical Surround.

On peut accéder à plus de 100 plateformes de streaming grâce au Chromecast Built-in et Spotify Connect. De plus, elle est compatible Hi-Res pour un son en haute définition. On note la présence de deux ports HDMI IN, d'un port HDMI Out, d'un port Ethernet et d'un port USB. Elle est livrée avec son caisson de basse.

La barre de son Sony HT-ZF9 est au prix de 499 € au lieu de 800 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons avec la souris HP Spectre 700 Luxe qui bénéficie de 78 % de réduction sur le site de Boulanger.

Avec un design ultra élégant, la souris sans fil dispose d'un capteur laser avec une précision maximale de 1200 DPI. La technologie easy-switch vous permet d'associer votre souris jusqu'à 4 appareils compatibles permettant de passer facilement d'un appareil à l'autre.

Elle affiche un poids de 100 grammes pour une taille de 60 x 101 x 25 mm. Elle est compatible Bluetooth et possède une très belle autonomie.

Sur le site de Boulanger, la souris HP Spectre 700 Luxe est à 17 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



