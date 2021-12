Le casque Logitech G335, le clavier Logitech G910 et le smartphone OnePlus 9 à prix cassés

Encore une belle sélection de bons plans aujourd'hui avec un casque et un clavier Logitech et un smartphone OnePlus.

Commençons par le clavier Logitech G910 Orion Spectrum qui bénéficie d’une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est doté de touches mécaniques rétroéclairées Romer-G qui vous font profiter de 25 % de réactivité en plus, avec une durée de vie de 70 millions de frappes. Le clavier dispose de 9 touches entièrement programmables et d'un repose-poignets. De plus, grâce au logiciel, l'éclairage du clavier est personnalisable à partir d'une palette de 16 millions de couleurs.

On note la présence d'un dock ajustable qui permet de poser un smartphone pour afficher des informations en cours de partie grâce à son application Arx Control. Pour finir, des commandes multimédias dédiées sont intégrées au clavier afin de contrôler l'intensité du son ainsi que l'activation de la lecture pendant vos sessions de jeux.

Sur Cdiscount, le clavier Logitech G910 Orion Spectrum est au prix de 90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone OnePlus 9 8+128 Go. Ce dernier est équipé d'un écran Fluid AMOLED de 6,55" avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone profite du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Au niveau de la photo, le mobile est agrémenté de trois capteurs à l’arrière de 48 MP en objectif principal, 50 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire des selfies, le capteur avant est de 16 mégapixels. Pour finir, le OnePlus 9 dispose d’une batterie de capacité 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Sur Amazon, le OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 570 € au lieu de 719 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque filaire Logitech G335 qui est aussi en promotion sur Amazon. Il ne pèse que 240 g, avec un bandeau à suspension afin de bien répartir le poids du casque. Ses coussinets à mémoire de forme accompagnés d'un matériau à maille sportive vous font passer de bons et longs moments.

Le casque est doté d'une molette de volume qui est située sur l'oreillette pour augmenter rapidement le volume de jeu ou de la musique. Le casque est certifié Discord.

Le casque Logitech G335 est au tarif préférentiel de 40 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le OnePlus Nord CE 5G qui profite d'une belle réduction de prix, mais aussi la chute de prix des aspirateurs Roborock S5 Max et H7 et aussi des produits de chez Xiaomi.