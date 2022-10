Les bonnes affaires du jour avec une souris, un écran incurvé, une montre connectée, un aspirateur et un PC

Commençons notre top 5 avec la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui profite de 54 % de rabais sur Amazon.

La souris est équipée d'un capteur optique de haute précision Darkfield avec une définition allant de 200 à 4000 PPP. Elle est de type sans fil et ses piles rechargeables (500 mAh) vous font profiter d'une autonomie de 70 jours.

De plus, elle profite de la double connectivité soit avec la clé USB Logitech Unifying ou avec la technologie Bluetooth. Et pour finir, elle dispose d'une molette pour le pouce pour un défilement horizontal.

Sur Amazon, la souris sans fil Logitech MX Master 2S est au prix de 50 € au lieu de 109 € avec la livraison gratuite.



Passons à la montre connectée Amazfit Bip S qui dispose d'une réduction sur Amazon.

Elle est dotée d'un écran de 1,28 pouce avec une définition de 176 x 176 pixels. Sur l'arrière, nous notons la présence d'un cardiofréquencemètre optique qui permet de prendre la mesure du rythme cardiaque et la montre intègre son propre module GPS. Elle profite de l'interface Amazfit OS et est compatible avec Android ou iOS via l'application Amazfit.

L'Amazfit Bip S dispose d'une étanchéité 5 ATM donc elle vous suivra lors de vos activités aquatiques telles que la natation. Elle vous fait aussi profiter de 10 modes de sport et d'un suivi optimal de la santé. Pour finir, la batterie de 200 mAh offre une autonomie d'environ 40 jours avec un temps de recharge de 2 heures et demie.

Sur le site d'Amazon, la montre connectée Amazfit Bip S est à 29 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec l'écran HUAWEI MateView GT qui est à prix réduit sur le site de la marque.

Il est équipé d'une dalle de 27" avec une courbure de 1500R et une définition de 2560 x 1440 pixels. Il bénéficie également d'un taux de rafraichissement élevé de 165 Hz (idéal pour les gamers) avec une luminosité de 350 nits et un taux de contraste de 4000:1.

Le MateView GT 27" intègre des ports VEGA et HDMI. Enfin, vous profiterez de la certification TÜV Rheinland qui atteste que l'écran offre une faible luminosité bleue et l'anti-scintillement.

Sur HUAWEI, l'écran HUAWEI MateView GT 27" est au prix de 220 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le PC portable MSI Modern 15 qui voit son prix chuter de 21 % sur Amazon

Il intègre une dalle IPS de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé avec le processeur AMD Ryzen 5 5500 U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Nous notons la présence de trois ports USB, d'une prise HDMI et d'un lecteur SD. Le PC est doté d'une batterie offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Sur le site d'Amazon, le PC portable MSI Modern 15 est au prix de 550 € au lieu de 700 €.



Finissons avec l'aspirateur robot Xiaomi Mijia 2S qui profite de 34 % de réduction sur AliExpress.

Il offre un système de navigation LDS qui permet de créer des cartes et d'optimiser le nettoyage de la maison. L'aspirateur offre un pouvoir de succion de 2200 Pa. Sous l'aspirateur, nous notons la présence d'un balai rotatif et d'un balai central qui capte toutes les poussières. Il est aussi doté d'une serpillière avec un réservoir d'eau et un réservoir de poussières.

Sur le site d'AliExpress, l'aspirateur robot Xiaomi Mijia 2S est au prix de 185 € avec la livraison gratuite depuis la France.



