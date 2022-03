La Logitech MX Master, le realme GT 5G, le PC HP Gaming 15, les realme Buds Air 2 et le LG 32 à prix réduit

Commençons avec la souris Logitech MX Master qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

La souris sans fil a été conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés. Elle est dotée d'un capteur optique qui offre une résolution de 1000 PPP. La souris sans fil Logitech s'associe à votre PC à l'aide du récepteur Logitech Unifying inclus.

De plus, sa batterie vous offre jusqu'à 40 jours d'autonomie. Elle intègre aussi une roulette de précision qui passe automatiquement du mode de défilement par paliers au défilement ultrarapide, mais également d'une roulette pour le pouce unique pour le défilement latéral, et du capteur laser Darkfield pour un suivi infaillible.

Sur Amazon, la souris Logitech MX Master est au prix de 50 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au smartphone realme GT 5G qui voit son prix chuter sur le site de Rakuten.

Il est pourvu d'un écran de 6,43" en AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il intègre un SoC Snapdragon 888 haut de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Le realme GT 5G est doté d'une batterie de 4500 mAh, il propose une charge filaire rapide 65W demandant à peine plus d'une demi-heure pour une charge complète. Et enfin, à l'arrière, un triple capteur photo offre un module principal 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur l'avant, le capteur photo présente une définition de 16 mégapixels.

Sur le site de Rakuten, le smartphone realme GT 5G 8+128 Go est au prix réduit de 349 € au lieu de 499 € avec le code NEO11360.



Continuons avec les écouteurs realme Buds Air 2 qui bénéficient d'une réduction sur Amazon.

Ils bénéficient de la technologie de réduction de bruit active avec une réduction de 25 dB mais aussi la capacité de filtrer la majorité des bruits à basse fréquence. Les écouteurs sont dotés de deux haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses.

Les realme Buds Air 2 sont pourvus de la connectivité Bluetooth 5.2 et sont compatibles avec les codes SBC et AAC. De plus, ils affichent la certification IPX5 qui indique qu'ils sont résistants aux éclaboussures d'eau. Du côté de l'autonomie, nous pouvons écouter pendant 5 heures sans réduction de bruit active et 4 heures avec. De plus, grâce au boîtier de charge, l'autonomie totale est de 25 heures.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air 2 sont au prix réduit de 35 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





Passons au PC portable HP Pavilion Gaming 15 qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Il est doté d'un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il intègre le processeur Intel Core i5 11300H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Nous profitons aussi de la carte graphique RTX 3050.

On note la présence de trois ports USB, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise combinée casque / microphone. Sa batterie vous permet de profiter de vos jeux pendant environ 5 heures. Le pack est accompagné d'une souris et d'un casque.

Sur Cdiscount, le PC portable HP Pavilion Gaming 15 est au prix de 680 € au lieu de 1099 € avec l'ODR de 70 €.



Finissons avec l'écran PC LG Electronics 32QN650 qui est doté d'une dalle de 32" avec une définition de 2560 x 1440 pixels et la technologie AMD Freesync qui offre une image claire et nette.

Les fonctionnalités Flicker Safe et Reader Mode réduisent aussi le scintillement et la lumière bleue qui peuvent provoquer une fatigue oculaire. Nous notons aussi la présence de deux ports HDMI et d'un port DisplayPort.

Sur Amazon, l'écran PC LG Electronics 32QN650 est au prix réduit de 233 € au lieu de 360 € avec la livraison gratuite.



