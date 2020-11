Mac mini : la puce M1 pour le plus petit des ordinateurs Mac

Outre le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini a aussi droit à la puce M1 à architecture ARM d'Apple qui a été - comme attendu - la vedette de l'événement One More Thing du groupe.

Pour le plus petit des ordinateurs Mac, cette intégration se fait dans une configuration avec ventilateur, comme c'est le cas pour le MacBook Pro. Seul le MacBook Air fait exception en étant fanless. Pour autant, chaque appareil de cette nouvelle génération de Mac dispose bel et bien du même processeur à huit cœurs (4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique).

Les usages sont toutefois différents, et l'intérêt du ventilateur sera de permettre au MacBook Pro et au Mac mini de maintenir des performances maximales pendant plus longtemps.



Selon Apple, le processeur de la puce M1 permet au Mac mini d'afficher des performances jusqu'à trois fois plus rapides par rapport à la précédente configuration avec son processeur Intel Core de 8e génération. Avec le processeur graphique à huit cœurs, les performances graphiques sont annoncées six fois plus rapides. Pour les tâches de machine learning, les performances sont jusqu'à quinze fois plus rapides grâce au Neural Engine à 16 cœurs de M1.



Ce Mac mini peut accueillir jusqu'à 16 Go de RAM (la limite pour la puce M1) et jusqu'à 2 To de SSD. Il peut prendre en charge deux écrans en simultané. Il pourra ainsi s'agir d'un écran avec une définition 6K à 60 Hz via Thunderbolt (le Pro Display XDR d'Apple par exemple…) et un écran 4K à 60 Hz via HDMI 2.0. Deux ports USB-C supportent à la fois Thunderbolt et USB 4.



Comme pour les autres nouveaux Mac avec puce M1, la connectivité Wi-Fi 6 est au rendez-vous, et la puce apporte par ailleurs la Secure Enclave. Toutes les applications iPhone et iPad peuvent s'exécuter directement, et macOS Big Sur assure la transition avec si besoin de l'émulation d'applications x86 grâce à Rosetta 2. Cette question des logiciels sera aussi un enjeu majeur, avec Apple qui fait évidemment le travail pour ses propres logiciels.



En précommande, le nouveau Mac mini sera disponible la semaine prochaine. Le prix débute à 799 € avec 8 Go de RAM et SSD de 256 Go, tandis qu'une version avec 512 Go de SSD est à 1 029 €.