Mac Pro : la version ARM M1 abandonnée au profit d'une M2 Extreme

Le Mac Pro n'est pas encore passé à un SoC ARM comme les autres catégories de produits Apple. Le modèle M1 aurait été délaissé pour une version plus puissante.

Avec sa stratégie Apple Silicon, la firme à la pomme fait progressivement migrer tous ses produits vers l'architecture ARM. Un seul résiste encore, la station de travail Mac Pro, toujours à base de processeur Intel.

Il y a bien eu des rumeurs sur un passage du Mac Pro aux variantes musclées du SoC Apple M1 mais rien ne s'est concrétisé jusqu'à présent, alors que la firme a déjà commencé à commercialiser des MacBook avec puce M2.

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, a indiqué dans une interview avec le youtubeur Max Tech qu'un Mac Pro M1 était bien programmé et aurait dû être présenté durant l'événement WWDC 2022 en juin mais qu'il a finalement été abandonné.

Un Mac Pro Extreme ?

Le géant californien miserait désormais sur un Mac Pro avec SoC M2 Extreme qui serait annoncé plus tard cette année mais avec une commercialisation plutôt début 2023.

Pour rappel, la série Apple M2 s'étendrait à des versions M2 Pro et M2 Ultra, comme la puce M1, mais elle aurait aussi une nouvelle déclinaison Extreme encore plus puissante mais dont les caractéristiques ne sont pas connues.

Le Soc M2, avec 8 coeurs CPU et 8 à 10 coeurs GPU, étant le seul officialisé pour le moment, il faudra donc patienter pour en savoir plus. Pour la version M1, il était question d'un SoC doté de 40 coeurs CPU et 128 coeurs graphiques.