Apple M2 : des puces ARM en version Pro jusqu'à Extreme ?

Apple prépare de nouveau des déclinaisons Pro et Max pour sa puce M2 mais la firme aurait une troisième itération pour un futur Mac Pro.

Le SoC Apple M2 fraîchement annoncé équipe déjà les MacBook Air et MacBook Pro 13 de nouvelle génération et des variantes plus puissantes devraient ensuite équiper les différentes catégories de produits de la firme à la pomme.

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg évoque ainsi l'existence de plusieurs puces répondant à différents besoins :

Mac Mini en M2 et M2 Pro

MacBook Pro 14 et 16 en M2 Pro et M2 Ultra

Mac Pro en M2 Ultra et M2 Extreme

On n'en connaît pas encore les spécificités mais les puces pourraient profiter d'une gravure en 3 nm dopant leurs performances. Si les SoC M2 Pro et M2 Ultra constitueront logiquement une suite aux M1 Pro et M1 Ultra, la variante M2 Extreme est encore inconnue.

De l'Apple M3 dans un MacBook Air 15 pouces

Mark Gurman évoque l'arrivée ensuite du SoC Apple M3 pour équiper un MacBook Air 13 pouces, un nouveau MacBook Air 15 pouces, un iMac et un possible MacBook 12 pouces dont le développement n'en serait qu'à ses débuts.

Parallèlement, une nouvelle Apple TV pourrait faire son apparition avec un SoC Apple A14 (au lieu de A12 précédemment) et 4 Go de RAM (au lieu de 3).