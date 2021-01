Le MacBook Air 2020, la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 et le smartphone 5G Vivo X51 en promotion

Le bon plan du jour concerne les trois promotions les plus pertinentes de ce mardi avec un pc portable Apple, une trottinette électrique Xiaomi et un smartphone 5G !

Commençons avec le MacBook Air 2020 qui propose un écran IPS de 13,3 pouces avec une définition de 2560 pixels x 1600 pixels. Ce MacBook propose un affichage Rétina. Il exploite un processeur Apple M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne en SSD. Le processeur graphique est un Apple M1 7-Core.

Au niveau de la connectivité on trouve le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. La connectique, quant à elle, propose 2 ports USB-C, une sortie casque. Le MacBook est alimenté par une batterie de 49,9 Wh et promet une autonomie allant jusqu'à 15 heures.

En ce moment, Cdiscount propose le MacBook Air 2020 à 1019 € au lieu de 1129 € !



Continuons avec la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 est équipée de roues pneumatiques de 8,5 pouces et d’un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km.

Pour la sécurité, elle est équipée d'un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Elle possède un écran intégré avec un affichage en temps réel. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

Vous pourrez profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 à 389 € au lieu de 499 € chez Cdiscount avec le coupon TRENTE.



Terminons ce bon plan avec le smartphone Vivo X51 5G qui propose un grand affichage 6,56 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et écran incurvé sur les tranches qui profite d'un rafraîchissement de 90 Hz. Il est poinçonné pour intégrer un capteur photo avant de 32 mégapixels. l intègre un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G intégré, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (sans port pour carte mémoire). La batterie est de 4315 mAh et profite d'une charge rapide 33W FlashCharge.

Au niveau photographie, on trouve à l'arrière le capteur principal monté sur gimbal qui est de 48 mégapixels avec ouverture f/1,6, accompagné d'un ultra grand angle 8 mégapixels, d'un capteur pour le zoom 8 mégapixels (zoom jusqu'à x60) et d'un module 13 mégapixels pour les portraits. Le capteur principal promet une stabilisation plus efficace que les systèmes OIS traditionnels et facilitera les clichés avec mouvements rapides (photos sportives, par exemple) ou bien en basse luminosité pour éviter les effets de flou et embellir les clichés nocturnes.

Vous pourrez profiter du smartphone Vivo X51 5G 256 Go à 599 € au lieu de 799 € avec les écouteurs TWS NEO chez Darty !



