MacBook Air : la prochaine version avec le design des MacBook Pro et une puce M2

Le MacBook Air de 2020 a permis d'introduire la stratégie Apple Silicon en utilisant le SoC ARM Apple M1 intégré dans le design des versions avec processeur x86 d'Intel. La prochaine évolution, attendue en 2022, devrait offrir plus de changements.

Le récent lancement des MacBook Pro 14 et 16 a mis en lumière un nouveau style avec un affichage Mini-LED doté d'une encoche, des bordures affinées et une connectique plus riche.

Selon le leaker Dylandkt, un traitement similaire devrait concerner le prochain MacBook Air pour lequel on évoque aussi la présence d'un affichage Mini-LED à bordures fines avec une encoche logeant une caméra FaceTime 1080p. en revanche, il n'aurait pas droit à la technologie ProMotion et son rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Le châssis, lui aussi affiné, disposera de plusieurs ports USB-C mais n'aura ni le port HDMI ni le lecteur de cartes SD des MacBook Pro. Il embarquera un nouveau SoC Apple M2 (la configuration supposée est de 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU) avec un design sans ventilateur et l'on devrait y retrouver l'alimentation magnétique MagSafe 30W.

Le terme "Air" pourrait même être abandonné pour ne garder que l'essence du produit : MacBook. Le lancement serait programmé sur le second semestre 2022.